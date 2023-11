El tesorero de AFA le puso los puntos a Maratea: "¿Por qué no armas nuevamente el verso de la colecta?"

"Un freno y hasta acá llegaste con las colectas dentro del fútbol" fue el mensaje entre líneas que se leyó en un fuerte cruce que sucedió en el mediodía del jueves a través de Twitter. Ahí mismo estuvo Pablo Tovigginio, el Tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) contra Santi Maratea para ponerle límites a sus puestas de "caridad" que realiza intentando "ayudar" pero que finalmente se termina quedando con el bolsillo lleno de dinero ajeno.

Pablo Toviggino y Chiqui Tapia.

A decir verdad, hace años que Maratea se dedica a realizar distintas colectas a través de su cuenta de Instagram y utilizando su billetera en Mercado Pago para que las personas le transfieran el monto que quisieran, pero en la última desbarrancó totalmente. En un principio se basaba en ayudar a niños con enfermedades que necesitaban medicamentos millonarios, juntó para comprar camiones de bomberos en los incendios de Corrientes y así escaló cada vez más para poder brindarle una mano desde lo humano a quienes más lo necesitaban.

Pero todo eso que él realizaba y de lo cual se mostraba orgulloso de hacer, poco a poco se fue apagando y transformando en otra cosa. Una de las primeras veces en que debió juntar una cierta cantidad de dinero para poder ayudar, seguido a eso puso a disposición su ALIAS para que las personas le transfieran y así poder comprarse ropa en Gucci mientras se encontraba de viaje en Estados Unidos, solamente porque se lo "merecía" por todo lo hecho.

Después, en otra de sus tantas colectas, decidió implementar el sistema de "pasar la gorra" por Mercado Pago y pidiéndole a sus seguidores que le donen plata para poder viajar a diferentes países y darse grandes lujos. A partir de ese momento, quedó en evidencia que ya no era sólo ayudar, sino más bien sacarle provecho a todo lo realizado.

santi-maratea

Sin dudas que la mayor evidencia estuvo en su última colecta que fue cuando decidió entrometerse en Independiente para poder salvarlo de la quiebra. El club de Avellaneda necesitaba 20 millones de dólares para no fundirse porque poseía distintas deudas tanto con instituciones como con jugadores y ex jugadores y el influencer, se puso la camiseta y arrancó a emprender un viaje en el cual el destino ideal era poder ayudar.

El día que Maratea se presentó en el Estadio Libertadores de América para brindar una conferencia contando cómo sería la colecta y cuánta plata debería poner cada socio del club, a la vez aseguró que él no se quedaría con plata y que no cobraría ni un solo peso porque lo que estaba haciendo era únicamente por amor a los colores de Independiente, pero ese discurso poco a poco se fue desgastando.

Al principio la emoción de los hinchas por salvar al "Rojo" era evidente y todos aportaron su granito de arena para hacerlo real, pero cuando estaba sucediendo, apareció Santi Manotea para aclarar que finalmente, de lo recaudado, se quedaría con el 5% por haber puesto su cuenta de Mercado Pago, su cara en la colecta y sus redes sociales como centro de comunicación.

Nada es gratis en la vida, dijo una vez Maratea, así que el influencer se las cobró y de los un poco más de tres millones de dólares que juntaron los socios de Independiente, se quedó con 180 mil por haber creado la colecta, el fideicomiso y por llevar adelante toda la movida para poder salvar al club de Avellaneda. Además, del fondo también reclutó 10 millones mes a mes, para abonar el costo del fideicomiso, que tampoco se lo había comentado a ninguno de los hinchas.

Santi Maratea anuncia la colecta en Independiente

¿Entonces? Todas aquellas personas que aportaron su dinero totalmente esperanzados para que el Rojo no desapareciera, de un día para el otro se desayunaron con la noticia de que el influencer había decidido cerrar la cuenta y además de eso, avisó de todos los gastos aparte que tuvo. Ahí se incluyó su "sueldo" de 180 mil dólares y los 10 millones mes a mes para el fideicomiso. ¿Hermosa mañana, verdad?

Seguido a eso, a Maratea no le quedó otra que comenzar a pasar desapercibido, porque su imagen quedó muy expuesta de manera negativa por cobrarse la cantidad de plata que él mismo eligió, y lo logró. Ya no subía historias todos los días, no se mostraba tanto como antes y la colecta de Independiente, que fue la última que realizó, parecía ser que también iba a ser el fin de su ciclo ayudando a quienes más lo necesitaban.

Sin embargo, en las últimas horas volvió a la carga otra vez y de una manera totalmente insólita por lo cual recibió un freno de mano automáticamente impuesto nada más ni nada menos que por una de las personas que más presentes se hace en la sede de la AFA ubicada en la calle Viamonte.

Todo vino a un tweet que citó Maratea en el cual la cuenta de Twitter llamada "¿Por qué es tendencia?" escribió la supuesta verdad sobre por qué Lionel Scaloni estaría barajando la posibilidad de no continuar en el cargo de entrenador, según declaró luego de la victoria de la Selección Argentina frente a Brasil.

Obviamente que al minuto de que el director técnico haya dicho eso, ya era tendencia en todos lados y todos comentaban los supuestos motivos y razones que evidentemente, ninguno fue acertado. Igualmente, aquella cuenta en Twitter explicó por qué Scaloni era tendencia dando una insólita razón: los premios de Qatar.

Pablo Toviggino y Chiqui Tapia.

"Porque a casi un año, el cuerpo técnico de la Selección Argentina aún NO COBRÓ el premio por el Mundial. Así lo reveló Ariel Senosiain: "Me reconocieron hace un rato que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago. Alguno podrá decir que ya pasaron once meses y pico de la obtención del Mundial. La explicación de AFA es que cobraron hace dos meses de FIFA, porque primero cobran las asociaciones cuyas selecciones quedaron afuera rápidamente", decía el tweet.

A eso mismo, ni lento ni perezoso Maratea aprovechó la situación y citó aquel tweet proponiendo de manera disimulada realizar una colecta entre todos para poder pagarle a Scaloni los supuestos premios de Qatar que no recibió tras ser Campeón del Mundo. "Si es por nosotros les pagamos a todos antes del lunes", indicó junto a un corazón y la bandera de Argentina.

Lo cierto es que para eso, el influencer deberá abrir en su cuenta de Mercado Pago un nuevo ALIAS para que la gente le transfiera y de ahí, habría que ver con cuánto porcentaje decide quedarse una vez más sin antes avisar de que lo haría. Por eso mismo, quien aprovechó el momento y lo cruzó fue Toviggino quien lo mandó al frente totalmente exponiéndolo además de a él, a Independiente también.

"Tranquilo!!! Que AFA no debe un solo peso al CT de la @Argentina!!! Ya que hablás del lunes, ¿por qué no armás nuevamente el verso de colecta personal y pagás la deuda de tu club con AFA? Te cuento que, al día de hoy, asciende a $500 millones. Así, de paso, ganás tu comisión!!!", tiró.

Cruce de Pablo Toviggino y Santi Maratea en Twitter.

Con esto, quedan en evidencia distintos puntos. En primer lugar, la deuda de Independiente con AFA, que hasta el momento no se sabía y que asciende los 500 millones de pesos, y en segundo lugar, lo mal visto que quedó Maratea por haberse quedado con la plata de los simpatizantes del "Rojo" sin su consentimiento.