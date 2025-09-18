Tomás Dente cuestionó a Andy Kusnetzoff por su llanto ante el ajuste libertario: "No tiene corazón"

El sensible llanto del conductor Andy Kusnetzoff en su programa radial el último miércoles, en el marco del recorte del presidente Javier Milei sobre la salud y la educación pública, generó muchas reacciones de apoyo, aunque también despertó el enojo de algunos colegas que no creyeron en esas lágrimas. Este fue el caso de Tomás Dente, quien descreyó de su colega con acciones que realizó hace más de 20 años cuando era movilero del emblemático CQC (Caiga Quien Caiga).

"Yo hoy lo escuchaba a la mañana llorando por los discapacitados, haciendo un acting, un tipo que no tiene corazón", señaló Dente al aire de Entrometidos, el programa que conduce por las tardes en Net TV. "Me acuerdo cuando era notero de CQC, que salía a boludear a Dios padre y María santísima, salían a tratarnos de tontos a todos, a la gente, a los políticos, a los de la farándula", enumeró.

"A Anamá (Ferreira) la cargaban por su color de piel", recordó de forma engañosa Dente, ya que las burlas hacia ella -que hoy se mantienen- estaban vinculadas a que no lograba dominar el idioma español, tras décadas de vivir en el país. "Yo lamento que la gente se olvide tanto, que tengamos un archivo tan endeble en la cabeza, supuestamente ahora llora por los que me menos tienen", criticó después.

"A todo el mundo deliraba Andy y la gente de CQC, pero con saña lo hacían, se les ponía uno en el entrecejo y hasta no tenerlo tirado en el piso para pisotearlo y hacerlo quedar como un estúpido, no paraban. Era un escarnio", afirmó Dente en la crítica a su colega. "No entiendo cómo es que tenemos tan poca memoria", cerró.

El tuit de Tomás Dente para criticar la convocatoria de la última marcha en defensa de la educación y la salud públicas.

La crítica de Dente escondía una intencionalidad política, la de la defensa de la actual gestión de La Libertad Avanza (LLA). Algo que se evidenció en su exposición en rechazo de la situación que vivió su colega al aire de Urbana Play. "¿Ahora me viene mostrar una faceta sensible llorando por los discapacitados? Cuando encima en el nuevo presupuesto están", indicó.

Inclusive fue más allá en la defensa de la política económica de Milei y cuestionó la convocatoria a la Tercera Marcha Federal de la educación que ayer se juntó con los trabajadores del Hospital Garrahan y las jubilados y jubilados. "140 mil personas marcharon hoy. De 50 millones, 140 mil. Ah, pero el pueblo", escribió en una ironía no tan fina y noble como la que supo manejar Kusnetzoff en sus móviles.

CQC fue una continuación más audaz del primer programa de consumo irónico de noticias de la historia argentina: La Noticia Rebelde, que integraban Jorge Guinzburg y Adolfo Castelo, entre otros. La esencia del producto televisivo al cual pertenecía Kusnetzoff no puede entenderse sin el marco político que lo contuvo: el final del menemismo y la crisis política de representatividad que ya germinaba en la población local.

Esto fue así al punto de que al programa le costó sostener su esencia tras los primeros años de kirchnerismo, al punto de dejar de transmitirse durante distintos lapsos. El formato se vendió a decenas de países que procedieron a ser más atrevidos con los entrevistados, en un perfil que fue aceptado en muchos lugares del mundo como algo novedoso y destacado.