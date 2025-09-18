El error de Julieta Poggio que confundió a todos en medio del drama de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina es crítica luego del accidente en moto que sufrió y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. Su familia acompaña de cerca el proceso, al igual que varios ex participantes de Gran Hermano que lo consideran más que un amigo.

En este contexto, el nombre de Julieta Poggio quedó en el centro de la escena por un error que pudo generar complicaciones en medio de la difícil situación. Durante una transmisión del programa de stream RUMIS, la influencer habló sobre el estado de Thiago y contó cómo está apoyando a Daniela Celis, madre de las hijas del joven. Sin embargo, se equivocó al mencionar en qué hospital se encontraba internado y terminó enviando a la audiencia a donar sangre a un partido bonaerense equivocado.

Julieta Poggio acompaña a Daniela Celis y su hija en medio del drama de Thiago Medina

"Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe", pidió en vivo.

El cuadro de Medina es delicado y desde la institución médica solicitaron donaciones de sangre. Por eso, la familia y los amigos se apoyaron en los medios de comunicación para difundir el pedido, aunque la información brindada por Poggio resultó ser incorrecta.

En realidad, Thiago se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno , donde se puede donar sangre a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía, según detallaron sus hermanas.

El error de Julieta Poggio no pasó desapercibido en las redes sociales. Una usuaria comentó: "Por culpa de esta pelotuda me vine hasta La Matanza a donar sangre y resulta ser que Thiago estaba en Moreno. A esta ni le interesa Thiago". Otro agregó: "¿Hospital de La Matanza??? ¿Qué dice???".