Del "8 veces por día" al silencio total: Thiago habló y le respondió a Pestañela

Luego de que la ex Gran Hermano Daniela "Pestañela" Celis revelara las razones sexuales que motivaron su separación con el padre de sus hijas gemelas, Thiago Agustín Medina, el ex integrante del reality show publicó en su Instagram para cuestionar, a su manera, las exposiciones íntimas que hizo su ex pareja.

"Piensen lo que quieran. Yo sé bien cómo fueron las cosas. Para opinar y hablar están todos, pero cuando sale algo bien nadie te felicita. Yo no voy a andar dando explicaciones. Chau", escribió Thiago en una publicación que acompañó de una foto de él en formato selfie. La historia de Medina fue una clara respuesta a las revelaciones que había hecho su ex en el programa de streaming de Martín Cirio.

La historia de Thiago Medina en respuesta a las revelaciones de Daniela Celis sobre las razones de su separación.

Yo creo que también un poquito nosotros nos separamos por ese motivo. Como no cogíamos tanto, él agarró y fue sincero conmigo. Me dijo: 'yo quiero tener relaciones sexuales. La verdad, no quiero cagarte, porque no quiero engañarte. Pero si no estamos juntos prefiero separarme y estar con otras personas'", señaló Pestañela en el stream, quien además reafirmó que la acción "habla bien de su palabra".

"Era un trato desde antes de nosotros cuando estaba embarazada. 'Yo no quiero infidelidades, no quiero que se me filtre nada, que se te filtre nada, que me manden fotos de que estás con otra mina, ningún quilombo, por favor es lo único que no quiero. Todo el resto, lo que vos quieras. Tengamos la vida que vos quieras, pero lo único que te pido es ese respeto'", contó Celis que le pidió a su entonces novio.

Luego relató que le dijo que el día que quiere tener relaciones sexuales con alguien, por más que se encuentren ellos en un buen momento, se lo diga. "Cortamos 24 horas y después seguimos si querés (Risas). ¡Pero no me metás los cuernos!", fue la exigencia que le hizo la madre de las gemelas al ex verdulero.

"Él quería coger todos los días", sintetizó Pestañela en su descargo. Aunque al mismo tiempo, Julieta Poggio, quien estaba presente durante la entrevista largó: "Bueno, amiga. Pero vos antes también eras así", lo que provocó el sinceramiento brutal de su compañera. "Yo era así. Y por eso también matcheamos", confesó.

Daniela Celis y Thiago Medina pusieron fin a su relación pero seguirán en unidos por sus dos hijas

"Nunca en mi vida cogí tanto, Martín", le indicó al conductor Celis. "Ocho, siete veces al día. Por todos lados, en todas partes de la casa, todos transpirados los dos, no podíamos respirar, vivíamos cogiendo, tomábamos agua y cogíamos. Así era nuestra vida, ¿entendés?", le preguntó de forma retórica y como si estuviera abrumada por el recuerdo.

"¿Y qué pasó? Quedé embarazada, obviamente. Después de todo eso obvio quedé embarazada. (Risas). Entonces el chabón me dijo: 'me mentiste, me mostraste algo que no eras'. 'No, no es que no era. Es que tenemos dos nenas adelante nuestro'", relató Pestañela acerca de la historia. "En un momento dijimos un día sí un día no, después se largó cada dos días, una vez por semana, una vez al mes y no le gustó un carajo", concluyó.