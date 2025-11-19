Doble confesión: Pampita contó si tendrá otro hijo y defendió a Vicuña como padre

En su paso por Olga, Pampita se sinceró como nunca antes. En ese contexto habló de su deseo de volver a ser madre y de la decisión que tomó por si en un futuro se tienta con agrandar la familia de cinco hijos que tiene actualmente.

La modelo brilla en televisión, redes sociales y desfiles, pero, según su propia mirada, su mejor rol es el de madre. Así como se la ve comprometida en cada uno de sus trabajos, también se la ve presente en cada paso que dan sus hijos: en su primer matrimonio con Benjamín Vicuña tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Luego llegó Anita Moritán, fruto de su segundo matrimonio con Roberto García Moritán.

Pampita reveló si sería madre nuevamente

Si bien en ambos vínculos no tuvo suerte en el amor y las separaciones fueron escandalosas, Pampita rescata lo más valioso que obtuvo: sus hijos. Consultada sobre la posibilidad de volver a casarse, respondió: "Creo que me tentaría si me lo proponen, si ya lo hice tantas veces, una más. No sé, pero tampoco es algo que vaya a suceder en el corto plazo, que la vida me sorprenda".

Sobre la maternidad, su respuesta fue igual de abierta: "La respuesta es la misma, no sé, primero porque ya estoy grande, pero tengo óvulos guardados, podría hacerlo". El paso del tiempo y el reloj biológico la llevaron a adelantarse: " Tengo como 90 óvulos guardados , me saqué muchas veces porque tenía miedo de no quedar de vuelta. Antes de tener a Anita quería tener muchos guardados, no sé qué me agarró". Luego detalló: "De cada 30, hay 4 o 5 que funcionan. Debo tener 15 buenos, pero están ahí guardados, congeladitos".

A pesar de no haber tenido suerte en el amor, Pampita contó que con los padres de sus hijos mantiene un vínculo cordial, ya que hay seres de por medio que los unirán para toda la vida: "Tenemos una comunicación muy fluida, siempre poniéndonos de acuerdo en todo lo relacionado con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos . Siempre se mantuvo así", defendió a Benjamín Vicuña, luego de que la China Suárez pusiera en duda su rol de padre.

"Mi realidad con Benjamín es esta. Nos llevamos muy bien, consensuamos, charlamos y hacemos todo en equipo", aseguró la conductora. Y sobre su vínculo con Suárez, Pampita fue clara: "De mi parte, la relación con Eugenia está bien. No hablo con ella, pero si se tiene que dar, hablaremos. Tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio".