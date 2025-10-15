La Joaqui respondió a las críticas tras el narcofemicidio: "Yo necesité decorar mi oscuridad"

Tras el brutal narcofemicidio que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), el nombre de "La Joaqui" se vio envuelto en una polémica por la letra de sus canciones y el mensaje que, según periodistas y usuarios de redes, da a sus seguidores.

Todo comenzó cuando Eduardo Feinmann decidió correr el verdadero foco del problema y apuntar contra la cantante: "Me gusta con esa cara de malo, con los ojos rojos, la pistola al costado, marginado yo lo amo, por vos mato y saco de cheto a los gatos... le pido al gaucho que nunca caigas en cana, si llega la patrulla, bajamos la persiana, alto, alto, esto es un asalto, ey, cuidame, guacho", leyó la letra.

La Joaqui en la mira por las letras de sus canciones

Como si no pasaran cosas serias en el país, el periodista analizó la canción de La Joaqui y la culpabilizó de algunos delitos: "¿Cuándo pasamos de eso que escuchamos tan lindo, canciones de amor, a esta porquería?". Su equipo no dudó en acompañar el señalamiento con calificativos como "apología del delito", "canciones tumberas" y "esta basura". La conclusión fue aún más polémica: "Es impresionante. Algo pasó en nuestra sociedad. Los valores están totalmente trastocados. ¿Y esto es una letra de amor? La nena buena de los nenes malos, ¿qué tal?".

A la ahora participante de Masterchef no le tembló la lengua para defenderse: "Se estuvo diciendo que mi música era una invitación a vivir como yo viví y en realidad fue una romantización para yo sobrevivir a como viví", comenzó en su visita a Olga.

" Yo necesité decorar mi oscuridad y los momentos tristes ", confesó que detrás de sus canciones hay un mundo que el propio Estado ignora y luego cuando ocurren femicidios en mano de narcos buscan culpables en las propias víctimas o en simples cantantes.

Así mismo, la joven separó "La Joaqui" su personaje "para meterme al fuego" de Joaquinha Lerena de la Riva, la mujer debajo de los escenarios que combina su trabajo con una maternidad soñada y su historia de amor con Luck Ra.