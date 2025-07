"Ya lo superé": el ida y vuelta entre Sofía Gonet y Cami Mayan tras la separación de Homero Pettinato

Después de su escandalosa separación de Homero Pettinato, Sofía "La Reini" Gonet sigue haciendo catarsis pública. Esta vez lo hizo en un tono distendido, pero no menos filoso, durante un streaming que compartió con Cami Mayan, la ex de Alexis Mac Allister, quien también vivió una ruptura muy mediática. Entre risas, ironías y confesiones, ambas reflexionaron sobre la exposición, el juicio ajeno y las reacciones ante el dolor. "Imaginate si me hubiese pasado lo que te pasó a vos, ¿no?", le dijo Gonet a Mayan en referencia al escándalo que envolvió la separación de la influencer con el futbolista que ahora comparte vida con su ex amiga.

Y agregó: "Hice mi catarsis, como hago siempre que me separo. La realidad es que siempre hago lo mismo. Era de esperarse, yo cuando estoy en pareja, ventilo todo. Se hubieran portado mejor, es así". Cami, con un tono más sereno, la apoyó: "Está bien que digas lo que quieras decir y después tampoco hay que engancharse mucho con la respuesta de la gente". A lo que LA Reini respondió con una confesión brutal: "Yo no dije nada que nadie tampoco no se espere de él. Yo ya lo superé. Yo necesitaba hacer mi catarsis después de tantos meses de tolerancia. Porque yo tengo un problema: no me puedo quedar callada. Me encantaría ser un ser elevado y espiritual, pero no".

En los días previos, Gonet había publicado un durísimo video en su cuenta de TikTok -donde acumula más de 1,4 millones de seguidores- titulado "Parte uno de 65", en el que enumeró una larga lista de actitudes que, según ella, había soportado durante su relación con el hijo de Roberto Pettinato. Desde encontrarlo dormido en el primer viaje que ella misma organizó hasta descubrirlo agarrando su tarjeta de crédito para comprarse un proyector, pasando por situaciones más graves como convivir con una rata en la casa o hallar conversaciones con su ex en WhatsApp. El video causó furor en redes sociales y dividió aguas.

Mientras algunos se solidarizaron con el relato, otros la cuestionaron duramente por no haber puesto límites a tiempo. "Vos sos responsable de todo por permitirle todo eso y más. Tenés un gran problema con poner límites, pensalo", le comentó una usuaria. Otra preguntó sin filtros: "¿Y qué te enamoró, hermana?". En medio de ese clima de exposición emocional y viralización, el diálogo con Cami Mayan pareció funcionar como espejo y bálsamo. Ambas pusieron en palabras algo que muchas mujeres viven y vivieron en sus relaciones: la presión de callar, el juicio social por hablar, y el intento constante por justificar lo que ya no se puede justificar.

Tras seis meses de relación, Homero Pettinato y La Reini terminaron

De hecho, Cami contó entre risa: "Siempre me decían: 'Mirá, si yo fuera vos, ¿sabés cómo los hundo a todos?'". Y aunque lo dijo en tono de broma, el trasfondo no lo es. Para ambas, exponer sus rupturas no es solo una elección, sino una necesidad. Un intento por recuperar algo de control en medio de tanto desborde.