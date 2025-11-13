Un participante de MasterChef confesó su amor por Maxi López: "Me protegió toda la noche"

La noche del miércoles 12 de noviembre, MasterChef Celebrity estuvo condimentada con deliciosos platos, sino también con una insólita anécdota que desató carcajadas y dejó en evidencia el filoso humor de Wanda Nara; la historia tiene ingredientes inesperados: un teclado perdido, Maxi López y el genial Andy Chango.

Todo comenzó cuando Wanda, en su rol de conductora estrella, decidió revelar un curioso hallazgo en el auto que Maxi usa durante su estadía en Buenos Aires: "Yo lo único que vi en el auto del señor Maxi López —que es mi auto, porque se lo presto en su estadía en Argentina— fue un piano tuyo ", dijo mirando fijamente a Andy. La revelación dejó al músico completamente desconcertado: "¿Mi teclado está en tu coche en este momento?", respondió entre risas y sorpresa. Wanda, fiel a su estilo picante, remató: " Sí, rarísimo ".

Wanda Nara y Andy Chango

Lo que siguió fue una historia digna de película. Andy, entre carcajadas, relató cómo su teclado terminó en el vehículo del exfutbolista: "Maxi, más que un amigo, es un hermano. Me protegió toda la noche . Llovía, entré con el teclado, había un patovica gigante que no me dejaba pasar. Él dijo: 'Tranquilo, Andy'. Se fue bajo la lluvia con el teclado, lo guardó en tu coche. Una cosa realmente increíble". Mientras Wanda lo escuchaba incrédula, Andy lanzó una frase que quedó resonando: " No sé cómo lo soltaste y cuando se vaya a Suiza no sé qué voy a hacer de mi vida".

Andy Chango y Maxi López en alguna noche de copas

La respuesta de Wanda fue tan afilada como divertida: "Hay vida después de Maxi López, Andy. No te preocupes, la vida continúa ", dijo haciendo estallar las carcajadas entre los presentes dejando marcado el tono de la noche: picante y descontracturado. Los compañeros de Andy incluso agregaron que al exdelantero lo apodan "presidente", por su carisma y habilidad para ganarse el afecto de todos sus compañeros y compañeras en el set de televisión.