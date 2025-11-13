Cinthia Fernández y un polémico castigo para deudores alimentarios: "Prohibido llenarte el tanque"

Una vez más, Cinthia Fernández logró estar en boca de todos por una propuesta que rápidamente se viralizó y generó intensas discusiones. Todo comenzó con su participación en el programa Fractura Expuesta (Carnaval Stream), donde la panelista planteó una medida tan inusual como polémica: "Prohibir que los deudores de alimentos puedan cargar nafta".

La iniciativa, según explicó, busca sancionar de manera ejemplificadora a quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria, impidiéndoles acceder a combustibles líquidos, GNC e incluso energía eléctrica en el caso de los vehículos híbridos o eléctricos. "Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante: que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos . Si vos tenés para llenarle el tanque a tu auto, ¿por qué no tenés para llenarle la heladera a tu hijo?".

Cinthia Fernández revolucionó las redes con una nueva propuesta en contra de los deudores alimenticios

Al parecer, Fernández hablaba en serio y en las últimas horas llevó su propuestas a las redes sociales: "Si estás en el registro de deudores alimentarios no vas a poder cargar combustible", comenzó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La influencer se acercó a una estación de servicio para grabar el video: "Tres cuotas sin pagar y te quedas sin surtidor, a pata o en bici", expuso su idea. Y a continuación explicó cómo se llevaría a cabo su idea: "El sistema va a verificar tu DNI físico o digital en todas las estaciones del país, antes de realizar la carga de combustible y si sos deudor el playero tiene prohibido llenarte el tanque ".

Cinthia habla en su video con un logro conseguido, pero lo cierto es que su propuesta no es más que una idea flotando en redes sociales: "Este proyecto ordena prioridades. Si hay plata para moverse, hay plata para mantener". Cabe resaltar que la modelo está interpelada por la propuesta, ya que sufrió muchos años la ausencia del padre de sus hijas y no sólo la física, sino también la económica: " Si podés llenar el tanque, podés llenar la heladera de tu hijo también ", concluyó.

Lo cierto que la propuesta de Cinthia Fernández generó debates en sus comentarios de Instagram, donde algunos usuarios resaltaron la importancia de poner límites a los deudores alimentarios, mientras que del otro lado, algunas personas no estuvieron de acuerdo con que el playero ocupe el lugar de "vigilante" de quienes no cumplen con la cuota de sus hijos.