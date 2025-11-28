Una celebración austera bajo control judicial: aparecieron imágenes del casamiento entre Marianela Mirra y José Alperovich

Tras muchos meses de pelearla, la pareja que conforman el ex gobernador tucumano José Alperovich y la ex ganadora de Gran Hermano Marianela Mirra pudo casarse contra todo pronóstico, en una ceremonia que estuvo marcada por el control judicial, ya que se realizó en el departamento de Puerot Madero donde él paga los 16 años de condena que todavía enfrenta por el abuso sexual de su sobrina.

La decisión fue a contramano de la voluntad de los hijos y la familia del ex gobernador, que nunca aprobó el amor que lleva años en la clandestinidad, y la ceremonia sólo contó con los 20 invitados que permitió la Justicia, que además dejó otros requerimientos como que haya un control permanente en el edificio y que no se puedan sacar fotos fuera de este. La austeridad fue evidente y hasta tuvo que ver con no llamar mucho la atención.

"No hay mucho para decir: este casamiento está previsto desde hace tiempo, no hay nada extraño respecto al cátering y la ostentación de la que hablan nos perjudica. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Sólo con los testigos requeridos y nunca hubo nada de más", aseguró Mirra ante la prensa.

Las imágenes que salieron a la luz por parte de la cuenta Farándula Show muestran a ella a través de una ventana con su vestido blanco de novia. Luego él se acerca y tiene un gesto hacia ella con la mano, mientras se alejan hacia donde están los invitados. En los últimos días fue tanta la especulación en relación al por qué del matrimonio que desde el entorno de la ex GH tuvieron que ratificar que ella no está embarazada ni comenzó un tratamiento de inseminación artificial.

Las publicaciones que destapó Mirra

La aclaración llegó porque para mediados de septiembre el amigo de ella y productor de GH Gastón Trezeguet había asegurado que ella estaba embarazada. Venían de un distanciamiento largo, aunque las imágenes de Mirra en el gimnasio del edificio donde él paga su condena revivieron la posibilidad y la relación.

Meses atrás se habían separado por desconfianza de él. "Me dejó por teléfono", había contado ella al programa LAM. "Pasamos del casamiento a que el tipo no le guste algo de mí y planteara que 'no confía'", había soltado ante el programa de América TV. En aquella oportunidad hasta había explicado la distancia con los hijos de él, quienes no aprueban la relación.

Marianela Mirra se separó de José Alperovich: "Hasta acá llegué yo"

"Sólo serví para los momentos de mierda", escribió en redes sociales en otra oportunidad cercana, con una imagen de la mano de ella sobre la de él internado por problemas de salud. Finalmente y tras muchas idas y vueltas, el matrimonio se consumó y ahora será el turno de quienes no aceptaron que se concrete el romance.