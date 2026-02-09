Una malla, un cumpleaños infantil y "bullying": la China Suárez y Juariu se cruzaron sin filtro en las redes sociales

El universo del espectáculo argentino tiene pocas certezas, pero una es innegociable: cuando aparece un cumpleaños infantil en el triángulo Wanda Nara-Mauro Icardi-China Suárez, nada queda en la intimidad. Y esta vez el detonante fue mínimo, una prenda, pero suficiente para incendiar Instagram. Todo comenzó cuando Victoria Braier, más conocida como Juariu en las redes sociales, publicó una serie de historias sobre el festejo de Magnolia Vicuña, la hija de la actriz y Benjamín Vicuña.

Según relató, había información sensible detrás del evento y un detalle llamó particularmente su atención. "Tengo información de último momento. ¿Vieron que fue el cumple de la hija de La China y Benjamín? Bueno parece ser, y está confirmado por fuentes cercanas, que la malla que tiene puesta (la hija menor de la China) es un regalo de Icardi a (su hija más chica)", escribió la panelista. La influencer fue más allá y vinculó el episodio con el conflicto judicial entre el futbolista y Wanda Nara. "Se habría presentado todo en la justicia. Parece que (la hija menor de Wanda Nara) vio todo por TikTok y se puso mal", agregó.

El relato siguió escalando. "Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan las hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían, ya que él no estaba en el cumple. Parece que Icardi les dijo que si van, Eugenia les da regalos. Ellas dijeron que no, entonces les negaron los regalos que tenían para ellas", sostuvo. Y remató con una frase que hizo estallar la polémica: "¿Y como respuesta a todo eso le ponen la malla de (la hija menor de Wanda) que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo?". La respuesta de Eugenia "la China" Suárez no tardó en llegar, fue directa, con nombre y apellido, y sin matices.

A través de la misma vía, ala actriz explotó y disparó: "Victoria Braier, alias 'Juariu'. De hostigar y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda", escribió en una historia de Instagram. El cruce, lejos de apagarse, recién empezaba. Juariu respondió inmediatamente: "Eugenia Suárez, alias 'la China' me acusa de hostigar. Solo di información". La panelista defendió su postura y negó haber apuntado contra menores: "No hablo de los menores sino del contexto y del supuesto ida y vuelta judicial". Y redobló: "Los que exponen, en tal caso, desde que empezó todo, son los protagonistas y el entorno". En redes, los seguidores de la actriz impulsaron campañas contra la cuenta de la periodista, mientras otros celebraban que alguien contara lo que -según sostienen- ocurre fuera de cámara.