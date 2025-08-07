Vacaciones, conflicto y tribunales: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplimiento del régimen de visitas

La historia que parecía haber alcanzado cierta calma entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a tensarse. El ex jugador de Vélez decidió acudir otra vez a la Justicia tras un nuevo conflicto con la modelo por el régimen de visitas de las tres hijas que tienen en común. El disparador fue el reciente viaje que Neumann realizó junto a las niñas a Europa, en el marco de las vacaciones de invierno.

Según reveló Ángel de Brito en LAM (América), fue Cubero quien dio el primer paso legal al presentar una denuncia formal: "Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto los había tranquilizado. Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas", leyó el conductor en LAM, ciclo que conduce por la pantalla de América TV.

Nicole Neumann y Fabian Cubero en guerra

La denuncia apunta a que Nicole habría incumplido el acuerdo judicial que establecía que Cubero debía estar con las niñas a partir del 23 de julio. El documento indica que la modelo comunicó dos días antes, por WhatsApp y en el marco de la terapia de coparentalidad, que había comprado pasajes de regreso para el 26 de julio. "No estamos frente a una omisión involuntaria, sino a una maniobra burda y maliciosa", señala el texto judicial presentado por Cubero.

De hecho, en su presentación el ex futbolista fue contundente: "Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional. Mismo escándalo que Vicuña y la China", reclamó. Además, solicitó una sanción económica, contundente y ejemplificadora, por el incumplimiento.

La denuncia va más allá de una simple diferencia logística. Según Cubero, sus hijas le habrían contado que ya sabían desde antes del viaje que regresarían el 26 y no el 23, lo que para él prueba que Neumann actuó de mala fe: "Esto demuestra que la señora Nicole nunca tuvo intención de cumplir con lo acordado y que desde un principio actuó vulnerando no solo la autoridad del acuerdo judicialmente homologado, sino también el derecho de mi representado a ejercer su rol parental".

Ante este escenario, Cubero pidió al tribunal que imponga condiciones estrictas para los futuros viajes internacionales de Neumann: "No basta con advertencias morales o exhortaciones al diálogo, aquí se impone una respuesta judicial firme y proporcional al daño causado. En adelante, y como condición para toda salida internacional futura, deberá exigirse a la progenitora que acredite en forma fehaciente los pasajes de ida y vuelta con una antelación no menor a 30 días".

Nicole Neumann, Indiana Cubero, Allegra Cubero y Sienna Cubero

Este nuevo frente judicial se abrió justo después de que Nicole Neumann renunciara a su participación en Los 8 Escalones. Su reemplazo en la conducción por parte de Pampita generó rumores, pero ella se encargó de desmentirlos. En diálogo con LAM, aclaró: "Antes de ir a Europa había avisado que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos", y agregó: "Me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado desde antes con la producción. Estoy manejando los tiempos para hacer mucho desde casa, ya que Cruz demanda mucho", en referencia a su hijo menor.