Confesión inesperada: una ex Gran Hermano reveló que le pidió ayuda a Alberto Fernández y su empresa ganó licitaciones del Procrear

Una revelación inesperada volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre la política y la obra pública durante el gobierno de Alberto Fernández. Lorena González del Valle, conocida por haber sido la primera eliminada en la historia de Gran Hermano Argentina, aseguró que durante la pandemia llamó al entonces presidente para pedirle ayuda con obras paralizadas de su empresa constructora. Tras ese contacto, según relató, su compañía terminó obteniendo varias licitaciones del plan Procrear.

La empresaria lo contó durante una entrevista en el streaming Border, conducido por María Julia Oliván, donde reconstruyó el proceso que derivó en la adjudicación de obras públicas a su firma, Niro Construye SA. "Me rebajé", dijo González entre lágrimas al recordar el momento en que decidió contactar al mandatario para pedir ayuda por la situación de su empresa. Según explicó, había mantenido una relación sentimental con Fernández antes de que llegara a la presidencia. "Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mí, yo era su novia", sostuvo.

La ex participante del reality relató que decidió comunicarse con el entonces jefe de Estado cuando su empresa enfrentaba dificultades para sostener obras durante la pandemia. "Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?", recordó haberle dicho. Del otro lado, según su relato, recibió una respuesta breve: "Tengo cinco minutos". "Para mí, 5 minutos era una eternidad con el Presidente de la Nación", afirmó. Durante esa conversación le planteó su problema: "Necesito pedirte por favor si podés hacer algo con tantas obras paralizadas que tenemos".

Fernández, siempre según su versión, le respondió: "Mirá, tengo media hora si te venís ahora". González del Valle contó que salió de inmediato rumbo a la reunión. "Yo estaba en Palomar. ¿Sabes cómo agarré la General Paz? Reconozco que fui desesperada, me rebajé por trabajo. A pedirle trabajo. Para mí sí (era rebajarse) después de la historia...", dijo, visiblemente emocionada durante la entrevista. Durante el encuentro, el entonces presidente le habría sugerido preparar un resumen de las obras paralizadas para evaluar cuáles podían reactivarse.

Lorena González del Valle y Alberto Fernández

De hecho, recordó que el ex mandatario le planteó: "¿Por qué no hacés un resumen de todas las obras que tenés, a ver cuál es la que sí se puede activar con los protocolos y la seguridad que se pueda brindar?". Sin embargo, el mandatario derivó el tema a su ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, hoy intendente de Avellaneda. "Dejame a ver qué puedo hacer. Yo voy a hablar con Jorge Ferraresi, -que en ese momento estaba con algo de vivienda- y vamos a ver qué podemos hacer", sostuvo que le dijo el presidente.

Al día siguiente, según el relato de la empresaria, fue convocada a una reunión en el ministerio. "Te imaginás que fui con el librito y todo. Iba por el costo, como para poder poner en funcionamiento de nuevo la obra", explicó. En ese encuentro, González recordó que Ferraresi le aclaró que no podía reactivar directamente una obra que no había sido gestionada por su cartera. "Yo no puedo firmarte que continúes una obra que yo no gestioné, que yo no hice. Necesito mandar un equipo, cotizar la obra. Verificar la obra, saber de qué estamos hablando y lo único que te puedo garantizar es que los voy a priorizar llegado el momento", contó.

La empresaria temió que el proceso se extendiera demasiado. "Era serio, era una licitación nacional", dijo. Pero aseguró que el ministro le prometió avanzar con rapidez: "Yo me voy a poner a trabajar con el tema y te doy mi palabra que vamos a avanzar lo más rápido que pueda". Meses después, según su relato, Ferraresi volvió a contactarla con una propuesta concreta. "¿Por qué no se presentan a cotizar Procrear?", aseguró que le sugirió el funcionario. La empresa decidió participar en las licitaciones del programa habitacional. El resultado, según contó la ex hermanita, fue inmediato. "Nosotros estábamos en menos cero", dijo.

Lorena González del Valle

Y continuó: "Invertimos para salir a cotizar. Pliegos. Nueve, diez obras de Procrear. 24 horas trabajando. Se dormía en técnica, bajo los escritorios. Ganamos una, ganamos dos, ganamos tres, ganamos cuatro. Cuatro obras". "Y así empezó nuestro contacto con el gobierno de Alberto Fernández con las Procrear", concluyó. De acuerdo con información publicada por la propia empresa, Niro Construye SA desarrolló obras de vivienda en distintos municipios bonaerenses en el marco del programa estatal.

Entre ellas figuran 240 viviendas en el partido de Esteban Echeverría, inauguradas con la presencia del propio Fernández, y 512 unidades en Wilde, localidad perteneciente a Avellaneda. La empresa también obtuvo proyectos en Piñeyro Rivadavia y Piñeyro Entre Ríos, con 321 y 128 viviendas respectivamente, además de otras obras en Luján y Martín Coronado.