Primer eliminado de Gran Hermano por la puerta roja: un participante se fue en carretilla

La gala de eliminación de Gran Hermano, Generación Dorada tuvo un condimento especial: esta vez no se trató de una placa común. La producción activó una placa especial llamada " placa planta ", una modalidad pensada para exponer a los participantes que, según sus compañeros y el público, aportan poco al juego o pasan desapercibidos en la casa.

Durante la semana, varios jugadores quedaron señalados bajo la categoría planta y la tensión creció a medida que se acercaba la gala. La consigna fue clara: el público debía votar en negativo para decidir quién abandonaba la casa.

Una planta entró a la casa de GH y se llevó al segundo eliminado

En la noche del lunes, Santiago del Moro fue anunciando uno por uno a los salvados, lo que redujo la lista de nominados y aumentó el suspenso dentro de la casa. La primera en bajar de placa fue Cinzia, que apenas acumuló el 2,9% de votos negativos y celebró entre gritos y lágrimas. Luego llegó el turno de Zunino, quien también fue salvado con un bajo porcentaje y festejó con su grupo.

Después Nazareno recibió la noticia de que seguía en competencia y continuó el desfile de alivios con Eduardo, que respiró aliviado al escuchar su nombre. Finalmente, Martín también logró bajar de placa y se emocionó frente a sus compañeros. Con cada anuncio, el clima en la casa se volvía más tenso. Los participantes entendían que, en esta gala, no solo se definía una eliminación: también quedaba marcado quién había sido considerado una "planta" por el público .

INSÓLITA SALIDA: con un hombre vestido de planta adentro de la casa se anunció que TOMY es el segundo eliminado de #GranHermano pic.twitter.com/1NlRNl86kU — emi (@eeemiliano) March 10, 2026

Además, el participante eliminado no tuvo la posibilidad de recorrer el clásico pasillo acompañado por el aplauso de sus compañeros ni de salir por la puerta grande. En cambio, debió abandonar la casa por la puerta roja y con su valija transportada en una carretill a, una puesta en escena simbólica que representaba que el jugador había sido considerado alguien que "no jugaba".

Después de una noche cargada de suspenso, el público tomó la decisión final: el segundo eliminado de la temporada fue Tomy Riguera. Así, su paso por la casa terminó marcado por esta nueva modalidad del reality, que dejó un mensaje claro para los que siguen en competencia: en esta edición, quedarse quieto puede salir muy caro.

El derecho a réplica llega a la casa

Si algo quedó claro, es que Gran Hermano, Generación Dorada es una producción pensada para revivir los verdaderos escándalos televisivos y darle jugo al show. Para sumar más condimento a la casa, Del Moro anunció que este martes se estrena una nueva herramienta en el juego, conocida como "Derecho a Réplica" (DAR) .

Este año se cumplen 25 años del estreno de GH en nuestro país, y llega una novedad importada de GH Italia: el DAR, o "Derecho a Réplica". "Mañana va a entrar a ejercer un derecho a réplica la expareja de Luana", contextualizó el conductor, sin dar demasiados detalles.

MAÑANA se inaugura un nuevo formato en #GranHermano tomado de la edición de Italia.



DAR: derecho a réplica.



Mañana ingresará el ex de LUANA a la casa, probablemente de forma virtual. pic.twitter.com/jEtxgnFBgL — GH 👁️ (@GEND0RADAA) March 10, 2026

Conforme a las normativas de Gran Hermano a nivel mundial, el DAR permite que alguien desde el exterior ingrese para defenderse o dar su versión de los hechos, en caso de que un participante dentro de la casa hable sobre él.

Se anticipa que esta dinámica funcionará como una forma de "confrontación", permitiendo al ex de Luana Fernández limpiar su imagen luego de que la participante lo dejara en vivo por la pantalla de Telefe para iniciar una nueva relación con Zunino. No obstante, se excusó al aclarar que terminaba su romance desde afuera porque desconfiaba de su pareja, así que le daba vía libre.