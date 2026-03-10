Trump se contradice: amenaza con "muerte, fuego y furia" a Irán mientras asegura que la guerra está "prácticamente terminada"

En el día 11 de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a elevar el tono de su retórica contra Teherán con una advertencia extrema, al mismo tiempo que sostuvo que el conflicto está cerca de su final. Las declaraciones, difundidas a través de su red Truth Social, profundizan la confusión sobre la estrategia de Washington en un enfrentamiento que ya deja miles de víctimas y un escenario regional cada vez más inestable. "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió Trump.

En el mismo mensaje agregó: "¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado. ¡Gracias por su atención a este asunto!". Las palabras del mandatario llegan en un contexto de escalada militar en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Las amenazas de Trump contrastan con sus propias declaraciones de las últimas horas, en las que aseguró que el conflicto está "muy adelantado a lo previsto" y "prácticamente completo".

En diálogo con CBS News, el presidente afirmó: "La guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos". Sin embargo, en otros discursos volvió a advertir que Estados Unidos podría intensificar las operaciones militares. "Ganamos en diferentes niveles pero no es suficiente", sostuvo ante legisladores republicanos, al tiempo que reiteró que la guerra terminará cuando Irán ya no tenga capacidad de atacar a Estados Unidos, Israel o sus aliados. La combinación de mensajes que alternan entre un supuesto final cercano del conflicto y nuevas amenazas de escalada ha generado interrogantes.

Incluso, dentro de la propia administración estadounidense se preguntan si el mandatario estadounidense realmente cómo está la situación. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán en Ginebra. Durante los ataques murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, junto con parte del liderazgo político y militar del país.

Esta semana fue reemplazado por su hijo, Mojtaba Khamenei, considerado un dirigente de línea dura dentro del régimen. Desde entonces, el conflicto ha derivado en una serie de bombardeos cruzados, ataques con drones y misiles y ofensivas contra infraestructura energética en toda la región. Mientras Trump afirma que las capacidades militares iraníes han sido destruidas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica asegura que sus fuerzas continúan operativas y con mayor capacidad ofensiva.

El mensaje de Donald Trump en sus redes sociales

El organismo militar sostuvo que está desplegando misiles "en mayor volumen y con ojivas de más de una tonelada", y advirtió que podría ampliar el conflicto si continúan los ataques. "Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", señaló la organización en un comunicado. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que negociar con Estados Unidos ya no está en la agenda después de que las conversaciones nucleares derivaran en bombardeos.

Mientras las declaraciones cruzadas dominan la escena política, la situación humanitaria continúa deteriorándose. En Teherán, los residentes reportaron otra noche de intensos ataques aéreos. "Anoche atacaron con fuerza. En nuestra casa solo se ven grietas en las paredes. Dormir se ha vuelto lo más difícil", relataron vecinos a la BBC. La ciudad quedó a oscuras por los bombardeos y los testimonios hablan de explosiones constantes. "Hay explosiones cada puñado de horas", dijo una mujer, mientras otro residente aseguró que en realidad "las bombas caen cada 20 minutos".

Los dolientes cavan tumbas durante un funeral el 3 de marzo para los estudiantes y maestros asesinados en una escuela primaria en Minab

Según el Departamento de Salud de Emergencia de la capital iraní, al menos 460 personas han muerto y 4.309 han resultado heridas en Teherán desde el inicio del conflicto. En todo el país, la cifra de víctimas supera 1.200 muertos y más de 10.000 heridos. La volatilidad del conflicto también se refleja en los mercados energéticos. Los precios del petróleo, que el lunes superaron los 100 dólares por barril, retrocedieron tras las declaraciones de Trump sobre un posible final cercano de la guerra.

El Brent -referencia para Europa- cayó alrededor de un 7,5%, situándose cerca de los 91 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 8,7%, hasta unos 86 dólares. Las bolsas internacionales también reaccionaron con subas: el índice Euro Stoxx 50 avanzó un 2,4%, mientras que mercados de Asia y Europa registraron alzas generalizadas. Más allá del impacto inmediato en los mercados, el principal rasgo de las últimas horas ha sido la inconsistencia del discurso presidencial.

Los ataques en Irán

Trump ha asegurado en distintos momentos que Irán "no tiene armada", que "la mayor parte de su poder naval se ha hundido", que sus misiles "ya se dispararon todos" o que su capacidad militar se redujo a apenas un 10%. En paralelo, continúa advirtiendo sobre nuevas ofensivas si Teherán intenta bloquear el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz. El resultado es un relato contradictorio: una guerra que, según el propio presidente estadounidense, está al mismo tiempo "prácticamente terminada" y a un paso de escalar hacia una destrucción aún mayor. Mientras tanto, sobre el terreno, los bombardeos continúan.