Luciano Castro habló de su internación y de la depresión tras su separación: "Estoy sanando para mí y para mis hijos"

Después de meses de rumores, silencio y especulaciones, Luciano Castro decidió hablar públicamente sobre el momento más delicado de su vida reciente. El actor confirmó que atravesó un cuadro de depresión y que incluso estuvo internado para recibir ayuda profesional. Lo hizo con un mensaje directo y sin rodeos durante una entrevista con A la Tarde, donde reconoció que la situación lo desbordó emocionalmente. "Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad. Estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales", expresó. El actor explicó que la decisión de internarse fue un paso necesario para empezar a recuperarse.

Y admitió: "Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido". El difícil momento personal de Castro comenzó tras su mediática separación de Griselda Siciliani, que además estuvo rodeada de exposición mediática y filtraciones de audios privados. Según trascendió en distintos programas de espectáculos, el actor empezó a atravesar días muy complicados desde lo emocional. En ese contexto, decidió buscar ayuda profesional y priorizar su salud mental.

La internación fue voluntaria y se realizó en una clínica especializada, donde recibió contención médica y acompañamiento terapéutico. "Por suerte pedí ayuda y me ayudaron", remarcó el actor al recordar ese proceso. Durante la breve charla con la prensa, Castro también dejó en claro qué fue lo que más lo impulsó a atravesar el tratamiento: su familia. "Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos", afirmó.

De hecho, uno de los primeros registros públicos tras su salida de la clínica mostró justamente ese vínculo. Una imagen difundida por la cuenta de espectáculos Gossipeame lo captó caminando abrazado con su hijo Fausto en el predio de Argentinos Juniors, en Buenos Aires. La escena -simple y cotidiana- fue interpretada por muchos como el símbolo de su regreso a la vida diaria. Tras recibir el alta bajo modalidad ambulatoria, Castro comenzó a reconstruir lentamente su rutina personal y laboral.

Luciano Castro junto a uno de sus hijos

El tratamiento continúa con seguimiento profesional y acompañamiento constante. Durante su internación, el actor mantuvo contacto limitado con el exterior, principalmente con su familia más cercana, entre ellos su ex pareja Sabrina Rojas y sus hijos. Ese entorno cercano fue clave para atravesar una etapa que, según sus propias palabras, resultó profundamente angustiante.