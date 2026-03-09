"¿Qué causa tiene?": la picante frase de Mario Pergolini sobre Martín Migueles, mientras está en Milán con Wanda Nara

Wanda Nara sabe cómo mover el avispero con apenas algunos movimientos en redes sociales. Y eso volvió a quedar claro este fin de semana: mientras Mauro Icardi festejaba el cumpleaños de la China Suárez desde Turquía, en Milán la conductora le hacía un tour a su novio por los lugares más significativos de su vida en Europa... que, irónicamente, también marcaron algunos de los momentos más importantes de la carrera del futbolista. Durante el fin de semana, la Bad Bitch llevó a Martín Migueles al clásico de Milán. ¿Por qué fue un gesto tan llamativo? Porque justamente ahí comenzó su historia de amor con el delantero del Galatasaray.

Wanda Nara provocó a Mauro Icardi desde Milán

Wanda Nara y Mauro Icardi se conocieron cuando él jugaba en el Inter junto con Maxi López. Durante muchos años vivieron en Italia, mientras el futbolista se consolidaba como una de las figuras del equipo y llegaba a ser su capitán. Además, sus hijas nacieron en Milán, por lo que la ciudad tiene un valor muy sentimental para la familia. Por eso, que Martín Migueles haya asistido a ese partido junto a la empresaria podría interpretarse como un mensaje directo para el jugador.

Se cambió de bando: Wanda Nara llevó a Martín Migueles a ver un partido en Milán

La mediática primero compartió una foto suya en las tribunas del estadio del Milan, el eterno rival del Inter, club en el que brilló Icardi. Luego posó junto al cartel del equipo y escribió: "Vamos a ser el equipo de los diablos". El detalle más picante fue que acompañó el posteo con un corazón rojo y uno negro, los colores que identifican al Milan.

Si bien estos movimientos en redes sociales son habituales tanto de Wanda como de Mauro (e incluso que la China Suárez se sume al juego digital ya no sorprende), quien sí llamó la atención al opinar sobre el Wandagate fue Mario Pergolini.

Todo comenzó cuando Luquitas Rodríguez comentó en Vorterix que Migueles le habría propuesto casamiento a Nara. "No sé quién es. ¿Qué causa tiene? Seguro tiene una causa judicial", lanzó, en tono irónico, dando a entender que la mediática suele elegir parejas con problemas legales.

Lejos de quedar en un simple chiste, Pergolini recurrió a la inteligencia artificial y le preguntó si Migueles tiene alguna causa ante la Justicia: "A la fecha, Martín Migueles no está imputado, pero su nombre figura en investigaciones judiciales...", fue la respuesta que recibió. Además recordó la causa que lo vincula con Elías Piccirillo y también mencionó que figura como deudor alimentario.