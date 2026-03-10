¿La Bombonera se agranda? Boca prepara una remodelación histórica para sumar miles de lugares

Después de años de rumores, proyectos que iban y venían y promesas que quedaban en el aire, todo indica que Boca Juniors finalmente está listo para dar un paso grande con su estadio. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanza en un ambicioso plan para remodelar La Bombonera y aumentar su capacidad. El proyecto busca ampliar el mítico estadio ubicado en Brandsen 805, en el corazón del barrio de La Boca, con una serie de reformas que modificarían su estructura sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Boca quiere ampliar la Bombonera

La principal novedad es la construcción de una cuarta bandeja, que se sumará a las tres actuales. Esta nueva tribuna permitiría incorporar unas 6.000 plateas adicionales, lo que llevaría la capacidad del estadio de 57.000 a aproximadamente 67.000 espectadores en una primera etapa. El objetivo es que más hinchas puedan entrar a un estadio que, desde hace décadas, queda chico frente a la enorme demanda de entradas para ver al equipo.

Pero el plan no se limita a sumar asientos. Para facilitar el acceso a los nuevos sectores, el proyecto contempla la construcción de cuatro torres externas del lado de las vías del tren, donde se instalarán 18 ascensores que conectarán los accesos con la tercera y la futura cuarta bandeja. Para avanzar con esa obra, el club necesita la aprobación de Ferrosur Roca, concesionaria de las vías ferroviarias lindantes al estadio, y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo que debe evaluar el impacto de la obra sobre la infraestructura ferroviaria.

La ampliación incluye además una serie de reformas dentro del estadio: Eliminación de butacas en el sector K para generar más espacio; Ampliación de accesos y pasillos en la Platea L; Creación de nuevos sectores gastronómicos y un aumento significativo de palcos, que pasarían de 86 a cerca de 240. Todo esto forma parte de un rediseño más amplio que también contempla cambios en la disposición del campo de juego.

La cuarta bandeja sería apenas la primera etapa. En fases posteriores, el proyecto prevé mover el campo de juego unos metros hacia el sector de las vías, reubicar los bancos de suplentes y construir un nuevo túnel de salida para los equipos. Además, se planea demoler los palcos construidos en 1996 durante la gestión de Mauricio Macri sobre la calle Del Valle Iberlucea para crear nuevas plateas.

Si todas las etapas se concretan, la capacidad del estadio podría llegar a cerca de 80.000 espectadores, una cifra que transformaría a la Bombonera en uno de los estadios más grandes de Sudamérica. También está en análisis la instalación de un techo con pantalla 360° que cubriría todo el recinto, algo que modificaría radicalmente la experiencia dentro del estadio.

La intención del club es comenzar la construcción en junio, una vez finalizados el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esta primera etapa, el objetivo es no trasladar al equipo a otro estadio y que las obras se realicen mientras Boca sigue jugando en su cancha. Una eventual mudanza temporal sí podría ocurrir en la segunda fase del proyecto, cuando las reformas estructurales sean más profundas.

Desde hace décadas, los hinchas debaten entre ampliar la Bombonera o construir un estadio nuevo. Durante la última campaña electoral del club, algunos candidatos propusieron levantar una cancha totalmente nueva, pero Riquelme siempre se mostró firme en su postura. Para el actual presidente, la Bombonera no se toca... o al menos no se abandona. Su idea siempre fue agrandarla sin mudarla, manteniendo al equipo en el mismo lugar donde late la historia del club. Si el proyecto avanza y consigue todas las aprobaciones necesarias, el sueño de generaciones de hinchas podría estar finalmente más cerca: una Bombonera más grande y en el mismo lugar.