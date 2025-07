Video prohibido, vedette vengadora y ¿una Wanda titiritera?: el mensaje oculto sobre los atributos de Icardi

Hay escándalos y hay escándalos con WiFi, influencers, vedettes, exes, fútbol turco y videos prohibidos. El de Mauro Icardi entra de lleno en esta segunda categoría. En las últimas horas, un supuesto video íntimo del delantero del Galatasaray se viralizó en redes, con primeros planos de alto voltaje y un protagonista que, aseguran, sería el propio Icardi. ¿La filtradora? La mediática uruguaya Natasha Rey. ¿El trasfondo? Una posible guerra digital con Wanda Nara como titiritera desde las sombras.

La vedette uruguaya le contestó a Mauro Icardi

Icardi fue el primero en salir al cruce con un descargo vía Instagram: "Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende. Sean competentes, no baratitos". Acompañó el mensaje con una foto con el festejo de su gol con la camiseta del Galatasaray ante el Manchester United, en un intento de apagar las burlas que empezaron a girar en torno al tamaño de sus atributos. Pero lejos de calmar las aguas, el posteo viralizó aún más la historia.

Ángel de Brito desempolvó una perlita vintage: en octubre de 2023, cuando aún estaban tratando de revivir el amor tras el "Wandagate", la propia Wanda le había comentado esa misma foto con ironía quirúrgica: "¿Podrías pedir el short tres talles más grande?". La que no se quedó callada fue Natasha Rey, quien contraatacó desde sus redes. "Don Ramón (por Icardi) que cambie el tema, sí, con edición, dice", escribió, recogiendo las palabras del futbolista.

Y lanzó una advertencia: "Digan lo que quieran, también hay pruebas y tengo abogados. Besitos, bye, saludos". Además, aclaró: "No soy amante, menos extorsión. Ojo lo que hablan que yo también tengo abogados. Hablen con pruebas". En tono desafiante, apuntó contra los medios: "En breve les contesto hasta a los de la prensa, que no saben nada, hablan nomás". Y no faltó un tiro directo a Wanda: "Ojalá conociera a Wanda, aunque no creo que me dé bola con lo que subí del padre de sus hijas".

El viejo comentario de Wanda sobre los atributos de Icardi

Pero como toda buena novela turca del submundo del espectáculo, hay más. Mucho más. Según versiones difundidas por el ciclo DDM, la difusión del video habría contado con la bendición -o presión- de Wanda Nara, quien, junto a su estilista Kennys Palacios, habría incentivado a Rey a viralizar el material. Incluso se habló de una posible transferencia de dinero. Por eso, Mauro estaría evaluando demandar a la empresaria por daños y perjuicios, tanto en el fuero penal como civil.

De hecho, para sumar condimento, Graciela Alfano reveló que "La China" Suárez, pareja de Icardi, le habría dicho que el video sería "antiguo" y que el futbolista lo habría enviado a Wanda durante uno de sus intentos por reconquistarla en 2023. Sí, en plena operación retorno post-Wandagate. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Lo único claro hasta ahora es lo que oculta ese short de fútbol. Mientras la Justicia no se expide, las redes ya hicieron su propio juicio.

Lo cierto es que Icardi está en medio de una tormenta viral, donde todos los caminos -como casi siempre- parecen conducir a Wanda. Y mientras la historia se enreda entre posteos, abogados y exabruptos, muchos comenzaron a recordar la vieja aparición mediática de Natasha Rey cuando acusó a Diego Maradona de hacerle propuestas indecentes para llevarla a Dubái. Un escándalo más en su historial, que también incluye su defensa pública de Aníbal Lotocki.