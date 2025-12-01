Vincularon a Martita Fort con un musculoso y extravagante muchacho: "Es mi futura esposa"

¡Amor, amor, amor! Esta vez el foco está puesto en Martita Fort, la heredera del imperio chocolatero del comandante Ricardo Fort y un participante de Gran Hermano que no pasó desapercibido nunca y ahora mucho menos con la implicancia en este nuevo posible romance.

Es nada más y nada menos que Alan Simone, el ex participante más carismático de Gran Hermano quien confesó entre vergonzoso y orgulloso el nuevo romance que estaría viviendo en los últimos días.

Martita Fort

El chismerío comenzó a tomar forma tras un vivo en redes sociales protagonizado por Alan y Catalina Gorostidi, quien también formó parte del reality. Entre risas y confesiones, la conversación derivó en un tema que encendió las alarmas de los seguidores.

Catalina, siempre directa, le preguntó a Alan por una "amiga especial" con la que había salido. La respuesta de él dejó a todos con la intriga: " Sí, es verdad. Salimos . Fuimos a comer, fuimos a un lugar muy bueno que está ahí en la Costanera, fuimos como amigos". Pero fue el gesto de Catalina —haciendo comillas con los dedos al decir "amigos"— lo que puso en duda esa amistad.

📌 Alan Simone (ex Gran Hermano) dejo entrever en un vivo de instagram que habria tenido una cita con Martita Fort #GranHermano #LAM pic.twitter.com/EpHl0DzkiD — ESPIANDO OFICIAL 🍉💛 (@EspiandoOfIcial) November 30, 2025

La médica pediatra no se quedó ahí. Con una frase que parecía tener destinataria clara, agregó: " Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates ". Alan, entre risas nerviosas, intentó frenar el tema: "No digas nada", pidió. Sin embargo, lo que vino después dejó a todos boquiabiertos. " Es mi futura esposa ", lanzó él, desatando una ola de especulaciones y carcajadas.

El vivo se volvió aún más picante cuando el periodista Nahuel Saa, conocido como "La Criti", ingresó para preguntar directamente: "¿Están hablando de Martita Fort?". Aunque ni Alan ni Catalina confirmaron ni negaron la pregunta, su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Como dice el viejo dicho: el que calla otorga.

Alan Simone

Martita Fort, hija del inolvidable Ricardo Fort, sabe mantenerse en el centro de atención mediática gracias a su estilo único y su vida personal. Ahora, con este posible romance con Alan Simone, las redes no tardaron en explotar. Él, con su reciente transformación física y su creciente popularidad en las plataformas digitales, parece ser el complemento perfecto para la heredera del imperio chocolatero.

Por ahora, ninguno de los dos salió a confirmar oficialmente la relación, pero los indicios son más que claros. ¿Será este el inicio de una historia de amor digna de los reyes del chocolate? Nadie lo sabe; mientras tanto, Martita Fort y Alan Simone parecen estar disfrutando del misterio y del juego mediático. ¡Que viva el amor!