¿Volvió el amor? La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que revolucionó las redes 15 años después de su separación

Hay historias de amor que nunca terminan de irse. Y cuando los protagonistas vuelven a aparecer juntos, las especulaciones son inevitables. Eso ocurrió con Shakira y Antonio de la Rúa, quienes quedaron nuevamente en el centro de la escena tras ser fotografiados compartiendo un encuentro en República Dominicana. La imagen fue suficiente para que miles de fanáticos comenzaran a preguntarse si la cantante colombiana y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa decidieron darse una nueva oportunidad, dieciséis años después de haber puesto fin a una de las relaciones más emblemáticas del mundo del espectáculo.

Shakira y Antonio de la Rúa se mostraron juntos en República Dominicana

La fotografía fue compartida por el empresario George Nader, quien mostró a Shakira junto a Antonio, Tonino Mebarak -hermano y uno de los hombres de mayor confianza de la artista- y él mismo disfrutando de una comida en un restaurante de Miches, en República Dominicana. Como si hiciera falta un detalle más para alimentar las versiones, en la imagen la intérprete aparece sonriente y con un brazo apoyado sobre el hombro de Antonio de la Rúa, una postal que rápidamente recorrió las redes sociales.

Nader acompañó la publicación con una breve frase: "Solo n Michess!!", haciendo referencia al lugar donde se produjo el encuentro. Aunque la foto desató una catarata de comentarios, ni Shakira ni Antonio hicieron declaraciones públicas. Tampoco hubo gestos que confirmaran oficialmente una reconciliación sentimental, por lo que, hasta el momento, todo queda reducido a especulaciones.

Shakira y Antonio comenzaron su romance en Buenos Aires, en el año 2000, y durante más de una década conformaron una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional. Pero su vínculo iba mucho más allá de lo sentimental. Antonio fue una pieza clave en la estrategia profesional de la artista durante los años de mayor crecimiento de su carrera. Participó activamente en decisiones relacionadas con el lanzamiento de Laundry Service, el álbum que terminó de convertir a Shakira en una estrella global.

La historia de Shakira y Antonio comenzó en el 2000

No fueron pocos los éxitos que la cantante le dedicó públicamente durante aquellos años. Entre ellos, uno de los más recordados es "Días de enero", una canción que retrataba el momento que atravesaba Antonio tras la crisis política que derivó en la caída del gobierno de su padre. La letra hablaba de sanar heridas y acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su vida. En enero de 2011, la pareja anunció oficialmente su separación mediante un comunicado conjunto. En aquel mensaje explicaban que habían decidido tomar caminos distintos en el plano sentimental, aunque aseguraban que seguirían unidos profesionalmente.

Con el paso del tiempo, también esa relación laboral llegó a su fin y ambos optaron por mantener un perfil bajo respecto de su vínculo. Antonio prácticamente desapareció del foco mediático, mientras que Shakira construyó una nueva etapa junto a Gerard Piqué, con quien tuvo a Milan y Sasha, antes de protagonizar una de las separaciones más mediáticas de los últimos años. La fotografía llega después de varios meses en los que distintos medios ya hablaban de un supuesto acercamiento entre ambos. Incluso, durante 2025, el periodista Juan Etchegoyen aseguró haber recibido información de una "fuente inobjetable" que confirmaba una reconciliación.

Según esa versión, ambos habían retomado el contacto por cuestiones laborales y, con el tiempo, el vínculo habría vuelto a transformarse en una relación amorosa. El periodista incluso sostuvo que la buena relación de Antonio con Milan y Sasha habría sido uno de los factores que terminó acercándolos nuevamente y que la pareja ya compartiría gran parte de su tiempo juntos, aunque sin hacerlo público. Sin embargo, esas versiones nunca fueron confirmadas por los protagonistas.

Shakira y Antonio de la Rúa

Por ahora, la única certeza es esa imagen en República Dominicana. Para algunos fue simplemente el retrato de dos personas que lograron conservar una amistad después de una larga historia compartida. Para otros, la sonrisa de Shakira, el gesto de cercanía con Antonio y la complicidad que transmite la fotografía fueron suficientes para volver a ilusionarse con una de las parejas más recordadas de principios de siglo.