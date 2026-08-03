Wanda Nara explotó por las fotos en bikini y denunció una campaña en su contra: "Trolls pagos"

Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras la difusión de unas fotografías tomadas durante sus vacaciones en Italia junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas. Las imágenes, publicadas por un medio turco, despertaron una ola de comentarios sobre su aspecto físico y reavivaron el debate sobre el uso de filtros y edición en las redes sociales. Todo comenzó cuando el portal turco Populicc difundió imágenes de la conductora de Telefe disfrutando de un día de playa. En cuestión de horas, las fotos llegaron a X, donde numerosos usuarios comenzaron a compararlas con las publicaciones que Wanda suele compartir en sus propias cuentas.

Wanda Nara explotó por las fotos en bikini

Las críticas no tardaron en multiplicarse. Una usuaria, identificada como fanática de Mauro Icardi y de la China Suárez, lanzó: "¿Y la de Instagram? ¿Dónde está?". Otra fue todavía más dura y escribió: "Esta es la verdad, sin mentiras, Photoshop y filtros. Wanda, nadie te cree". Lejos de ignorar los cuestionamientos, la empresaria decidió responder personalmente y salió al cruce de quienes pusieron en duda su imagen.

A través de su cuenta oficial de X, Wanda aseguró que las fotografías utilizadas para criticarla habían sido alteradas y apuntó directamente contra quienes, según ella, impulsan este tipo de publicaciones. "Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", escribió, dejando en claro que no piensa quedarse callada frente a los ataques.

Su mensaje también reavivó una denuncia que viene realizando desde hace tiempo. Según sostiene, existen cuentas que actúan de manera coordinada para instalar contenido negativo sobre ella y difundir imágenes que considera manipuladas. La polémica creció aún más cuando comenzó a circular un collage que comparaba una fotografía tomada en la playa con otra selfie frente al espejo.

Wanda se mostró junto a sus hijas en Italia

La publicación estaba acompañada por la frase "foto de ayer y foto de ahora" y una chicana que decía "La señora de los 1000 filtros". Ese posteo fue el que terminó provocando la reacción de Wanda, quien insistió en que una de las imágenes había sido modificada digitalmente para perjudicarla. No es la primera vez que la mediática enfrenta una situación similar. En otras oportunidades, también reaccionó cuando medios turcos difundieron fotografías suyas "al natural", cuestionando que su cuerpo siga siendo motivo de debate público y rechazando las críticas sobre su apariencia.