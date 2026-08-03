Tras el show de Rosalía, Angelita Torres habló de su pasado amoroso y bancó a La Joaqui tras su separación

Angelita Torres despertó muchas dudas en su entorno luego de la participación que tuvo en "el confesionario" que realiza la cantante española Rosalía en sus shows, y en el marco de las cuatro fechas que tiene en Buenos Aires por la gira Lux Tour, ya que se refirió a una mala experiencia amorosa del pasado. Además, la integrante de Luzu TV fue acompañada de su amiga La Joaqui, a quien bancó con fuerza tras su separación de Luck Ra, y evitó referirse a la supuesta tercera en discordia Tuli Acosta.

"Un poco el confesionario se trata de eso", explicó Torres sobre la experiencia que compartió en el mismo lugar al cual rechazó participar Moria Casán. "Ese es el código", detalló en relación a su participación en el segmento en el que las confesiones tienen que aparecer. "Fue sumarme un poco al show y de repente poder pisar el escenario de Lux, que es un tour que admiro muchísimo", señaló, justo antes de elogiar con efusividad a la española.

Consultada acerca de si se trataba de Rusherking, el cantante santiagueño con el que estuvo un año y medio, ella negó todo. "Mi respuesta es que es parte de la magia del show. No voy a andar aclarando nombre y apellido de nadie", planteó sin muchas vueltas y sin hacerse eco de los comentarios en las redes sociales que apuntaron contra el ex de María Becerra y Eugenia "La China" Suárez.

Según declaró Angelita ante la prensa, el espectáculo de Rosalía fue "increíble" y la hizo "muy feliz" en lo que describió como un "gran fin de semana". En ese sentido, no arrugó a la hora de referirse a la cancelación que se impulsó contra ella por el reposteo que hizo de la publicación anti Argentina de la actriz porno Mía Khalifa.

Angelita Torres y La Joaqui fueron juntas al show de Rosalía.

"Estamos en ese momento en el que se habla mucho de todo todo el tiempo y casi que entonces el contenido es la nada porque volvés a la realidad y te das cuenta que pasan otras cosas", reflexionó, con la intención de quitarle peso a la campaña. "¿Qué cancelación? Imposible. ¿Cómo vamos a cancelar a Rosalía? Pidió disculpas tantas veces. Fue una equivocación", añadió al respecto.

Torres tampoco dio muchas vueltas a la hora de bancar a su "amiga" La Joaqui, a quien destacó que quiere mucho. Según precisó, pasaron "una linda noche de chicas espectacular". Además, aseguró que su colega está "cada día mejor" porque "es una piba muy fuerte que ha pasado por mucho", por lo que no hay dudas de que "se va a poner de pie, más fuerte que nunca". Angelita negó las versiones de Acosta como tercera en discordia y las describió como "lo que le suma el morbo de las redes sociales". "No estoy tan adentro. No sé bien de todos estos chismes que me están hablando", rechazó.