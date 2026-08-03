El estremecedor femicidio de Johana Antonich: cómo la engañaron con una oferta de trabajo

El brutal femicidio de Johana Mailen Antonich conmociona a Mar del Plata y avanza la investigación para reconstruir cómo una supuesta entrevista laboral terminó en una trampa mortal. La joven de 25 años fue hallada semienterrada en una playa del sur de la ciudad tras haber acudido a un encuentro pactado a través de las redes sociales. Por el crimen ya hay dos hombres detenidos, señalados como los principales sospechosos.

Todo comenzó el sábado, cuando Johana salió de su casa luego de coordinar una entrevista de trabajo con personas que le habían ofrecido un empleo. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, un remis la trasladó hasta el balneario Punta Cantera. El chofer permaneció algunos minutos esperándola, pero al ver que la joven no regresaba y sin poder comunicarse con ella, creyó que había comenzado a trabajar y decidió retirarse.

La trampa mortal que terminó con la vida de Johana Antonich: dos detenidos por el femicidio

Con el paso de las horas, la falta de noticias encendió la alarma entre sus familiares. Al no responder llamadas ni mensajes, comenzaron una desesperada búsqueda por sus propios medios y revisaron las conversaciones que Johana había mantenido en redes sociales. Esos intercambios fueron determinantes para establecer el lugar donde debía concretarse la entrevista laboral y orientaron a los investigadores hacia el balneario ubicado en la zona sur de Mar del Plata.

Ya durante la madrugada, familiares de la víctima llegaron al predio acompañados por efectivos de la comisaría quinta. Allí se encontraron con una escena que despertó sospechas de inmediato: dos hombres quemaban distintos elementos dentro de un tambor, en una aparente maniobra para eliminar evidencias.

Donde encontraron a Johana Mailen Antonich

Cuando los policías intentaron identificarlos, ambos escaparon corriendo. La persecución terminó pocos minutos después, debajo del parador Waikiki, donde fueron reducidos y detenidos. Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que uno de ellos tenía manchas de sangre en la ropa y que ambos presentaban lesiones y rasguños en el rostro, indicios que reforzaron las sospechas sobre su presunta participación en el crimen.

Una vez asegurada la escena, los investigadores comenzaron a inspeccionar el lugar. Primero encontraron una motocicleta que pertenecería a uno de los sospechosos y, a pocos metros de allí, realizaron el hallazgo más estremecedor: el cuerpo de Johana Antonich estaba parcialmente enterrado entre la arena.

LA ENGAÑARON CON UNA FALSA ENTREVISTA DE TRABAJO Y APARECIÓ ASESINADA EN UNA PLAYA



Mailén Johana Antonich, de 24 años y madre de dos hijas de 1 y 6 años, salió de su casa para ir a una supuesta entrevista laboral en un balneario de la zona de Punta Mogotes, Mar del Plata. Había... pic.twitter.com/wGzBFScDxv — Clarín (@clarincom) August 3, 2026

Las primeras pericias indicaron que la joven había sido golpeada brutalmente antes de recibir el ataque con un arma blanca. La principal hipótesis sostiene que, luego de asesinarla, los agresores intentaron ocultar el cadáver bajo la arena para dificultar su hallazgo y, al mismo tiempo, eliminar otros elementos comprometedores mediante el fuego.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien ordenó una serie de pericias sobre la escena del crimen, el cuerpo de la víctima y los objetos secuestrados durante el operativo. Además, intenta reconstruir minuto a minuto qué ocurrió desde que Johana llegó al balneario hasta el momento de su asesinato y determinar si hubo más personas involucradas.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Bartolomé Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el predio donde fue encontrado el cuerpo. Ambos permanecen alojados en una dependencia policial mientras avanzan las actuaciones judiciales y enfrentan una imputación provisoria por el femicidio de la joven.

Hay dos detenidos por el femicidio Johana Mailen Antonich

El crimen generó una profunda conmoción en Mar del Plata no solo por la extrema violencia ejercida sobre la víctima, sino también por la modalidad con la que, según la principal hipótesis de la causa, fue captada. Los investigadores creen que Johana llegó al lugar convencida de que asistiría a una entrevista laboral y terminó cayendo en una emboscada que le costó la vida.

Mientras continúan las pericias y se esperan los resultados definitivos de la autopsia, la Justicia busca establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque, si existió una planificación previa y cuál fue el grado de participación de cada uno de los acusados en uno de los femicidios más estremecedores registrados este año en Mar del Plata.