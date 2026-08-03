Del subte al Luna Park: la historia de El Cuarto Soda, el músico que convirtió su admiración por Cerati en un fenómeno

La banda El Cuarto Soda, tributo a Soda Stereo, vuelve a llevar a toda la Argentina y parte de América Latina su gira "Me verás volver" en la cual representa el repertorio y el espectáculo que la banda de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti dio en su vuelta en 2007. Mientras que el 7 de agosto estará en el Auditorio Belgrano y el 8 en el Teatro Devoto, el 9 dará un show especial por el cumpleaños del fallecido vocalista en el Teatro Don Bosco de San Isidro, con una cronología entera de su carrera.

La historia de El Cuarto Soda comenzó en el subte porteño y desde la guitarra y la voz del misionero Brian Tolenti, quien interpretaba clásicos del rock nacional e internacional para ganarse la vida. Aunque las señales que se presentaron tras decidir ir a tocar las canciones de Cerati en la puerta de la Legislatura porteña y ganarse el elogio de familiares y amigos del histórico artista, encendieron la chispa que terminó en crear nueve años atrás a El Cuarto Soda.

El 9 de agosto El Cuarto Soda prepara una Cronología de Gustavo Cerati por su cumpleaños, en el Teatro Don Bosco de San Isidro.

"Fue un punto de quiebre. Ahí sentí una conexión muy fuerte. Desde ese momento empezaron a pasarme muchas cosas relacionadas con Gustavo", recordó el nacido en la ciudad de Posadas ante BigBang , quien quedó impactado por el beso que le tiró Lilian Clark, la madre de Cerati, cuando lo vio desde un balcón en la Legislatura. El impacto fue tal que un cuadro de ella lo acompaña a él y a su banda en su estudio de grabación.

Mientras que Benito Cerati, hijo del cantante, agradeció personalmente el homenaje que llevan adelante, también mantienen contacto frecuente con Dora Cerati, tía y manager del icónico artista, quien quedó impactada tras ver su show completo. Son todos indicios de un objetivo muy claro que tienen: tratar de hacer los shows más fieles al sonido y las presentaciones históricas de Soda Stereo.

El 9 de agosto vamos a hacer una cronología en el Teatro Don Bosco de San Isidro por el cumpleaños de Gustavo Cerati

Tenés un agosto cargado de fechas y con tres muy importantes en la Ciudad de Buenos Aires y en San Isidro. ¿Qué va a traer esta gira de "Me verás volver" para quienes te siguen?

- Desde enero que empezamos con esta temática, como cada año que elegimos una para compartir con la gente. Es la vuelta de Soda Stereo después de 10 años, de la despedida del 97. Un show increíble que tiene una lista de canciones terribles, todas versión estudio con audio actual para su momento. es un espectáculo muy hermoso. Dura casi dos horas y creo que están todas las canciones, aunque siempre va a quedar alguna afuera. Pero es un show súper energético y pasa por todos los discos y tiene de todo: está el hitazo, el intermedio y el lado B para el que más fanático y quiere algo diferente.

Ahora nos vamos a estar presentando el 7 de agosto en el Auditorio Belgrano, el 8 de agosto en el Teatro Devoto. Ahí es donde vamos a presentar lo que venimos haciendo, que es "Me verás volver". Pero el 9, ya acercándonos al cumpleaños de Gustavo, que es el 11 pero por cuestiones de que no da el día, vamos a hacer una cronología en el Teatro Don Bosco de San Isidro. Como cada año que hacemos algo totalmente distinto por el festejo de su cumple.

Brian Tolenti y El Cuarto Soda

Es un recorrido por toda la carrera de Gustavo, tanto en Soda Stereo como en su carrera solista. Y empezamos de modo inverso, es desde "Fuerza natural", lo último que hizo, hacia el primer disco. Es un show que dura 2:30 horas aproximadamente, porque son muchas canciones. Hay una historia armada, con la intención de que sea muy emocionante y muy linda. Es una fecha muy particular, lo quería destacar y separar porque son dos cosas totalmente diferentes. Por ahí uno quiere venir a ver el 7 o el 8 el show de "Me verás volver", y después el 9, que va a ser una dedicación a Cerati.

Ya son nueve años haciendo este tributo a Soda Stereo y a Gustavo. ¿Qué cambió del muchacho que decidió ir a cantar las canciones a la Legislatura en su homenaje a hoy?

- Uff, pasaron tantas cosas. Yo miro ese momento y fue un gran día especial, porque realmente sentí una conexión que no sabía qué era exactamente. Más allá de admirar a Gustavo y demás, me pasó algo y no sabía que era. Y aparentemente era que se venía un gran homenaje, porque yo en ese momento no hacía nada. Yo tocaba en el subte y cantaba temas de rock nacional e internacional, hitazos, pero no me enfocaba en ningún artista y tampoco pensaba tener un homenaje a nadie.

Gustavo es un tipo tan complejo musicalmente, que tuve que aprender de tecnología, de pedales, de sonidos, muchísimos acordes, muchísimos solos

Pero ahí pasó algo. Y al otro día me empezó a escribir mucha gente y me sugerían que haga algo al respecto, que haga un homenaje. Después terminé en ShowMatch, porque el bailarín Gabriel Usandivaras, que estaba con Cinthia Fernández en ese momento, estaban haciendo un estilo libre y justo me vio en el subte y justo fui a cantar dos canciones de Soda... podría haber sido de los Beatles, de los Redondos. Pero no, eran de Soda. Así que yo lo tomé como una señal.

Y pocos meses después aparecen los chicos de mi banda, con el cual hoy formamos El Cuarto Soda. Así que hoy lo relaciono y lo veo por ese lado, como que iba a pasar algo. Y en el transcurso aprendí muchísimo, obviamente, porque Gustavo es un tipo tan complejo musicalmente, que tuve que aprender de tecnología, de pedales, de sonidos, muchísimos acordes, muchísimos solos, muchísimas cosas realmente.

Brian Tolenti está convencido que a Gustavo Cerati le gustaría el tributo que hacen con El Cuarto Soda.

Los primeros tres años fueron duros, porque fue preparar todo eso, conseguir los mismos instrumentos, ver qué íbamos a hacer y demás, pero teníamos muy claro que queríamos ser una banda fiel, en el sentido de la fidelidad de lo que era Soda Stereo. O sea, no podemos improvisar, no podemos inventar algo, está todo escrito. Lo único que tenés que hacer es copiar y pegar los acordes, los arreglos, y tratar de acercarte al sonido lo más posible. Después podés jugar con el vestuario, porque tenían muchas temáticas, tuvieron distintas presentaciones y, por supuesto, en cada época corresponde cada instrumento. Así que fue todo esa búsqueda al principio, y a partir de cuatro años ya realmente empezamos a disfrutar, porque ya estaba todo armado, ya estábamos ensayados y demás.

Empezamos a disfrutar de lo que fue viajar también, porque nos dio esa oportunidad. Soda Stereo es amada no solamente en Argentina, sino también en toda América del Sur y América Central también, así que nos dio esa hermosa oportunidad de poder conocer otros lugares, otros países, otras culturas, otra gente y otros fanáticos. Así hasta sueños como hacer el Grand Rex un par de veces, el Luna Park, tocar en un estadio para 50.000 personas en Bogotá. Han pasado cosas maravillosas y cuando miro para atrás me siento orgulloso, porque le hemos puesto todo y le hemos puesto el 100% de nuestro tiempo y dedicación para homenajear a Gustavo, con todo el respeto y el amor que se merece. Así que las cosas han salido bien porque hicimos las cosas bien.

Soda Stereo es amada no solamente en Argentina, sino también en toda América del Sur y América Central también, así que nos dio esa hermosa oportunidad de poder conocer otros lugares

Más allá de las creencias metafísicas que puedas o no tener, si pudieras hablar con Gustavo Cerati, ¿qué le dirías?

- Lo primero que se me ocurre es que hablaría de música, pero sería medio aburrido. Me gustaría conocerlo más como persona: tomar un whisky o unos mates -no importa qué-, pero charlar un poco, como cuando conocés a alguien y terminás haciéndote amigo. Me interesa saber quién es él, porque ya cómo toca y lo que compone ya lo sé. Me interesaría saber eso, qué le gusta o qué le gustaría actualmente, porque han pasado 15 años desde que ya no está. Me gustaría conocerlo más íntimamente.

En su momento te elogió la madre -algo que te cambió la vida-, también su hijo Benito Cerati, ¿cómo crees que él tomaría este homenaje y este tributo que hacen?

- Cerati era muy abierto, comparándolo con Charly Alberti y Zeta Bosio, porque ellos están vivos y yo no siento que tengan un cariño a los homenajes. Por ahí los respetan y demás. A ver hemos hablado con Zeta, después de verlo con su banda en el teatro, nos sacamos una foto, le regalamos una gorra, nos vio y dijo 'ah, ustedes son El Cuarto Soda' y nos tiró dos palabras, digno y respetuoso, que me parece maravilloso porque es suficiente opinión de nosotros.

Brian Tolenti y El Cuarto Soda pudieron recorrer gran parte de América Latina con su tributo a Soda Stereo.

Charly nunca nos dijo nada, simplemente nos advirtió que teníamos que pagar y hacer las cosas bien, porque en caso contrario no le copaba, pero no son personas que aprecien que alguien les haga un homenaje. En cambio Gustavo yo creo que sí sería esa persona, porque valoraba mucho más este tipo de cosas y le gustaban los tributos, sin ir más lejos, como The Beats. Así que yo me imagino que él apoyaría y si viera el respeto y la altura con la que lo hacemos estaría conforme, porque cubrimos todos los detalles para la gente, para nosotros y para la familia también, ya que somos una banda que nunca hicimos un quilombo, que nunca nos quisimos prender de que conocemos a la familia o quisimos vender un show por eso. Creo que ese respeto se nota, se siente, y Gustavo estaría contento.

Más allá de esta anécdota de las 50.000 personas en Colombia, ¿cómo los reciben en Latinoamérica y el mundo cuando van con "El cuarto soda" y toda la gira que vienen haciendo?

- La verdad que muy bien. Las primeras veces que vas a un país, por primera vez, obviamente te miden, porque saben que sos de Argentina, que venís de afuera, que es un producto extranjero, pero saben que venís a hacer Soda Stereo y por eso compran los tickets y porque van a escuchar canciones que les gustan. Pero no saben quién sos, cómo te expresás, qué energía transmitís, o directamente lo que transmitís como artista arriba del escenario. Pero al final, en los últimos cinco temas están como locos porque se olvidan de todo y disfrutan. Pero a medida que vas por segunda o tercera vez, ya empiezan a conocer tu personalidad, la personalidad de la banda. Entonces no solamente se hacen fanáticos de Soda Stereo sino también fanáticos de "El cuarto soda".