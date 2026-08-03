A las apuradas y tras múltiples cambios, el Gobierno vuelve a modificar la Ley de Tierras para conseguir los votos en el Senado

La falta de consenso volvió a obligar al Gobierno de Javier Milei a dar marcha atrás con uno de los proyectos que consideraba centrales dentro de su agenda de desregulación. A pocos días del debate en el Senado, el oficialismo modificó nuevamente la iniciativa para reformar la Ley de Tierras y flexibilizó su postura con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar en el Congreso.

El Gobierno vuelve a modificar la Ley de Tierras para conseguir los votos en el Senado

La negociación, que ya acumula al menos 17 versiones distintas del proyecto y cinco intentos frustrados de tratamiento, dejó en evidencia las dificultades de La Libertad Avanza para construir mayorías parlamentarias incluso con iniciativas impulsadas directamente por la Casa Rosada. La propuesta original, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contemplaba eliminar completamente los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Sin embargo, esa postura quedó descartada ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En busca de destrabar el proyecto, la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, recibió autorización para ofrecer un esquema intermedio: elevar del 15% al 25% el límite máximo de extranjerización del territorio provincial, en lugar de eliminar cualquier restricción. El nuevo texto también incorpora un mecanismo de doble autorización para las operaciones. De prosperar la reforma, cada venta de tierras a extranjeros deberá contar tanto con el aval del gobierno provincial como del Estado nacional.

Con ese cambio, el Ejecutivo abandona uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa y reconoce, de hecho, que la eliminación total de los límites nunca consiguió respaldo suficiente dentro de la Cámara alta. La sucesión de modificaciones refleja la incertidumbre que rodea al proyecto. Incluso entre los propios senadores todavía existe confusión sobre cuál será el texto definitivo que llegará al recinto. "Hoy no tienen los votos, pero no solo porque algunos nos oponemos, sino porque nadie sabe cuál es el proyecto que van a llevar al recinto. Lo cambiaron tantas veces desde que llegó que es imposible saber qué quedó y qué no", cuestionó un senador que rechaza la iniciativa.

El Gobierno vuelve a modificar la Ley de Tierras para conseguir los votos en el Senado

El legislador también reveló el nivel de negociación de las últimas horas: "Me estuvieron llamando todo el fin de semana, pero no queda claro cuál es el texto final". La presión por aprobar la norma responde también a una necesidad política del oficialismo. Patricia Bullrich busca cerrar este debate para avanzar luego con otros proyectos considerados prioritarios por el Gobierno, aunque dentro de La Libertad Avanza crecen las críticas por el costo político de las negociaciones.

Un senador libertario admitió el malestar interno y cuestionó la estrategia alrededor de las iniciativas de Sturzenegger. "Estos proyectos arman quilombo y tenés que prometer cosas que necesitás para otros temas, como puede ser la reforma política. Pero el problema es que vienen con el visto bueno de Javier Milei, por algo le dice el coloso, y hay que avanzar", reconoció. Hasta el fin de semana, el oficialismo calculaba que apenas alcanzaba un piso de 34 votos, insuficiente para lograr la media sanción. Con las últimas concesiones, la expectativa es llegar a los 36 respaldos necesarios.

El Gobierno vuelve a modificar la Ley de Tierras para conseguir los votos en el Senado

En paralelo, el Gobierno también buscó evitar un escenario incómodo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya manifestó su rechazo al proyecto original de Sturzenegger. Para impedir que una eventual paridad de votos la obligara a desempatar en contra de la iniciativa, Javier Milei adelantó su viaje oficial a Ecuador para la noche del miércoles. De esa manera, Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y no podrá presidir la sesión del Senado, tarea que recaerá sobre el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala. La maniobra no pasó inadvertida dentro del Congreso. Incluso un senador libertario ironizó sobre la estrategia oficial: "Por las dudas, es un voto menos para ellos y uno más para nosotros".