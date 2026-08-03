"Lo mataste sin compasión": el desgarrador pedido de justicia de la hermana del joven asesinado en Chaco

El crimen de Matías Julián Álvarez Guardia conmociona a Resistencia, Chaco. El joven, de 29 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho y, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda donde se produjo el ataque, el dolor de su familia se hizo público a través de un desgarrador pedido de justicia. La principal acusada es Victoria Luz Cantero, de 25 años, pareja de la víctima, quien fue detenida e imputada por homicidio. Sin embargo, negó haber estado presente en el momento del ataque y sostuvo ante los investigadores que llegó al lugar tras recibir un llamado y encontró a Matías gravemente herido sobre la vereda.

Victoria Luz Cantero

En medio de la investigación, la hermana del joven publicó un estremecedor mensaje en sus redes sociales dirigido directamente a la acusada. "Pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión. No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia", escribió. Pero ese no fue el único mensaje cargado de dolor. "Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel. Te llevaste lo que más amo en la vida", expresó, dejando al descubierto la devastación que provocó el crimen.

Y cerró: "Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste". En otra publicación también calificó a la sospechosa como "¡tóxica! ¡Enferma!", en un descargo que rápidamente comenzó a viralizarse. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la investigación, Matías recibió una profunda herida de arma blanca en el lado derecho del tórax durante una discusión con su pareja. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia por un amigo, identificado como Facundo Cantero -hermano de la acusada y cuñado de la víctima-, hasta el Hospital Julio C. Perrando.

Los médicos lo ingresaron inmediatamente al quirófano para intentar salvarle la vida, pero la gravedad de la lesión resultó irreversible. Finalmente falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Victoria Cantero fue detenida poco después y trasladada a sede fiscal para declarar ante la fiscal de Investigación Ana González de Pacce. Según trascendió, la joven sostuvo que había recibido un llamado para acercarse a la vivienda y que, cuando llegó, encontró a Matías herido sobre la vereda, por lo que negó haber participado del ataque.

Victoria Luz Cantero

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo testimonios de familiares, amigos y personas cercanas a la pareja para reconstruir cómo se produjo el crimen y determinar las responsabilidades. A medida que avanza la investigación comenzaron a conocerse detalles del vínculo que mantenían. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales entre allegados a la víctima, la pareja atravesaba una relación conflictiva, con reiterados episodios de violencia. Según esas versiones, ambos se habían separado tiempo atrás, aunque habían decidido retomar la relación recientemente.

Victoria Luz Cantero

Personas del entorno de Matías aseguraron que los episodios de agresividad eran frecuentes y relataron que la joven, en distintas oportunidades, le habría roto el parabrisas del auto, lo arañaba, lo golpeaba incluso delante de sus amigos y llegó a patear reiteradamente el portón de la casa durante algunas discusiones. Incluso afirmaron que la propia familia del joven intentaba convencerlo de alejarse. "La familia le decía que se tenía que alejar de ella porque era peligrosa", relataron allegados al caso.