"Estaba de novio y me inventó que lo habían hackeado": Sofía Gonet contó la insólita cita que terminó en escándalo

Sofía "La Reini" Gonet volvió a convertir un episodio de su vida amorosa en uno de los temas más comentados de las redes sociales. Con un video publicado en sus perfiles, la influencer relató el inesperado desenlace de las citas que venía mostrando con entusiasmo y que, según contó, terminaron con una historia digna de una comedia de enredos. Con su estilo descontracturado, arrancó el relato invitando a sus seguidores a ponerse cómodos. "Vayan a servirse una copita de vino o un mate, porque tengo un storytime recién sacado del horno", lanzó.

La influencer recordó que apenas unos días antes les había contado que estaba conociendo a un hombre con el que todo parecía marchar de maravillas. "Eran de mis últimos TikToks de hace no más de una semana que les contaba que estaba teniendo unas citas bárbaras con un pibe. Todo marchaba sorpresivamente increíble", explicó. Según relató, durante dos semanas el vínculo parecía no tener fisuras. "El chavón venía haciendo una buena letra que no les puedo explicar. Invitaba a salir, tipo, citas de día. Nos vio mucha gente. Último que se iba a cruzar por mi cabeza era el desenlace que tuvo todo esto", aseguró.

Incluso contó que el joven se mostraba muy involucrado en su vida cotidiana. "El tipo durante 2 semanas, atento, me escribía todos los días, me invitaba a hacer planes de día, se involucraba con mis proyectos, me quería ayudar con la mudanza. Parecía todo bien, normal", recordó. Sin embargo, todo cambió de un momento para otro. "Chicas, acá no hay que creerle a ninguno. Mucho menos a los que hacen todo perfecto al principio", advirtió.

Y reveló el inesperado giro de la historia. "Resulta y acontece que de un día para el otro... tuvimos una cita el martes todo espectacular, fuimos a comprar una puta alfombra para mi casa, y el jueves elimina mi contacto de WhatsApp y me deja de seguir en Instagram", relató. Como suele ocurrir en estas situaciones, Sofía admitió que primero creyó que la responsabilidad era suya. "Ese momento digo, me las mandé o hice algo y todo esto es mi culpa. No les voy a mentir, cometí el error de estar maquineando como varias horas en qué pudo haber pasado", confesó.

"La Reini"

Finalmente decidió enfrentarlo y pedirle explicaciones. "Le pongo en un WhatsApp: 'Explicame ya qué carajos estás haciendo'", recordó. La respuesta que recibió la dejó completamente desconcertada. Según contó, el joven "arranca con un cuento chino digno de una persona de 7 años" y le aseguró que había sido víctima de un hackeo."Decía que lo hackearon, que le estaban mandando mensajes de Estados Unidos diciéndole que no se meta conmigo, como que alguien lo estaba amenazando. Una cosa... siniestra y retorcida", relató entre risas e incredulidad. Pero la historia no terminaba ahí.

Mientras intentaba entender qué estaba pasando, apareció una tercera persona que terminó resolviendo el misterio. "Como yo con esta persona salí a la calle, me escribe una chica... El tipo estaba de novio con una piba de otra provincia", reveló. La influencer ironizó sobre la situación y cuestionó la actitud del hombre. "¿Qué se le habrá cruzado por la cabeza cuando dijo: 'Dale, bárbaro, voy a invitar a salir a Sofionet durante semanas. ¿Qué podría salir mal de todo esto?'", expresó.

Aunque evitó revelar la identidad del protagonista, explicó por qué tomó esa decisión. "A este chavón no le voy a dar ni el lujo de decir quién era. Porque sí, chicas, los tipos también buscan plata y buscan fama. Dicen que las interesadas somos nosotras, pero no, mi vida. Aunque sea desde mi experiencia, yo no les puedo explicar lo busca plata y busca fama que son los tipos que se me acercan", disparó.

Después de descubrir toda la verdad, aseguró que cortó cualquier vínculo. "Obviamente, lo bloqueé de todos lados, porque me pareció súper retorcido todo lo que hizo y dije: no quiero que se pueda ni contactar conmigo esta persona nunca más en la vida", afirmó. Pese al mal momento, Sofía eligió tomarse el episodio con humor. "Me dejó una anécdota bárbara. Con mis amigas estábamos tentando descifrar todo esto como si fuese un caso de investigación del FBI. Cuando finalmente lo resolvimos, fue cine", contó.

La Reini

Y cerró: "¿No existe un tipo que se comporte decentemente? ¿Es posible salir con alguien y pasarla bien?... Me parece que voy a inaugurar esta sección en pijama y con mate, contándoles las actualizaciones de los chismes de mi vida... Nací para generar storytimes".