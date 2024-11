"Voy a apuñalarte a vos y a tu familia": Baby Etchecopar denunció amenazas y cargó contra Bullrich

Baby Etchecopar se tomó algunos minutos de su programa Basta Baby en Radio Rivadavia para contar que fue amenazado de muerte junto con su familia. Durante la apertura de su ciclo radial, explicó que recibió un mensaje intimidante en su celular la noche anterior, en el que el remitente aseguraba conocer su domicilio y lo amenazaba con atacarlo a él ya sus seres queridos. ¿Cómo les va? Como saben, yo no hago denuncias porque es al pedo. Es tan al pedo denunciar en la Argentina. Porque te llaman, ratificar, ratificar. A la mañana me levanto y cuando estoy chequeando todos los mensajes, me encuentro con uno muy lindo", comenzó diciendo.

Si bien el conductor manifestó su desconfianza en el sistema de denuncias en Argentina y advirtió que, bajo su opinión, presentar una denuncia no tendría utilidad real en el país, le pidió a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que revisara el número de teléfono que dio al aire y desde donde fue emitida la amenaza, que él identificó como registrado a nombre de una empresa. "¿Qué decía?... divino: ´Hola Babi, agradecé que te seguís con vida. Ya sé dónde vivís y soy capaz de ir a apuñalarte a vos y a tu familia", rezaba el repudiable mensaje que le enviaron al periodista. Entonces quiero decirle a Pato Bullrich, no sé, al Ministerio de Seguridad, que yo no voy a hacer la denuncia, que chequeen este teléfono, que creo que ya están, ¿no? Para ver quién es. Me sale como número de empresa", agregó Baby.

Baby Etchecopar

Luego de advertir que "la gente loca", el conductor hizo principal hincapié que le dejaron "un teléfono para amenazar". "Me parece medio idiota. Y se morirá, porque... será su último trabajo", remató. Etchecopar ha sido blanco de hostigamientos anteriores. En octubre, se enfrentó a otra situación de acoso cuando un hombre, identificado como Tristán, lo contactó repetidamente con insultos. Durante su programa, Baby decidió devolverle la llamada en vivo, generando un intercambio tenso. En la conversación, Tristán lo acusó de tener vínculos con políticos y de beneficiarse económicamente mientras afirmaba defender los intereses de la gente en los medios.

Frente a esto, Baby respondió de manera despectiva y provocadora, mencionando su nivel económico y estatus social, e insultando a Tristán, a quien tildó de "bobo", "pobre" y "humilde". La discusión escaló cuando ambos intercambiaron insultos, y Tristán sugirió resolver el conflicto con un encuentro en persona, algo que Etchecopar rechazó con palabras despectivas. A lo largo de aquella conversación, el conductor de Radio Rivadavia mostró su enojo y subrayó su intención de que el asunto llegara a la Justicia, pidiendo nuevamente la intervención de Bullrich y afirmando que su agresor debería responder por sus acusaciones.

El violento intercambio entre Baby y un oyente