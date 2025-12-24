Wanda armó las valijas, cruzó el charco y dejó atrás el escándalo: Navidad en Punta y sin sus hijas

En medio de una semana cargada de tensiones, decisiones judiciales y movimientos estratégicos, Wanda Nara volvió a hacer lo que mejor sabe: tomar distancia, mostrarse rodeada de afectos y marcar agenda desde las redes. Tras la visita de Mauro Icardi a la Argentina, la empresaria armó sus valijas y partió rumbo a Punta del Este en un vuelo privado junto a sus hijos varones, su pareja Martín Migueles y parte de su entorno más cercano. Fiel a su estilo, la conductora de MasterChef Celebrity compartió imágenes de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto posando frente al avión y caminando por la pista, dejando en claro que el viaje no era uno más.

La empresaria viajó en avión privado con el "Clan Nara" a Punta del Este.

El destino elegido fue José Ignacio, más precisamente el barrio privado La Bonita, donde la familia Nara tiene su mansión y suele refugiarse en momentos clave. Ya instalados en Uruguay, el foco pasó del escándalo al festejo íntimo. Wanda publicó la primera foto del clan reunido para celebrar el cumpleaños de su padre, Andrés Nara. En la imagen aparecen también su hermana Zaira Nara, su madre Nora Colosimo, sobrinos y parejas. "Feliz cumpleaños papá", escribió la empresaria, sosteniendo una pequeña torta, en una postal que buscó transmitir unión y calma. Según trascendió, la idea es pasar las Fiestas en la playa.

Mientras tanto, Francesca e Isabella -las hijas que Wanda tuvo con Icardi- se sumarán recién para Año Nuevo. El motivo es claro: un fallo judicial ordenó que las niñas pasen Navidad con su papá y Fin de Año con su mamá, una resolución que volvió a sacudir el tablero mediático. El regreso de Icardi al país no pasó inadvertido. El delantero arribó en un vuelo privado que aterrizó directamente en Aeroparque y, minutos después, fue a buscar a sus hijas al Chateau Libertador acompañado por su actual pareja, China Suárez. La escena, revelada en Intrusos, prometía polémica. "Ellos fueron directamente desde Aeroparque al Chateau. No pasaron por La casa de los sueños", explicó Paula Varela, mientras que Rodrigo Lussich remarcó sin rodeos: "La China Suárez fue al Chateau".

En la camioneta también viajaban Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz, en una postal que muchos leyeron como una provocación directa. Sin embargo, el escándalo esperado no ocurrió. Adrián Pallares destacó que todo se desarrolló "dentro de todo, en orden" y subrayó que "no hubo lío por parte de Wanda". Según contó Varela, el cierre fue incluso emotivo: "Me dijeron que se fueron felices con el padre". De acuerdo con Laura Ubfal, Wanda no estuvo presente en el momento del encuentro. Tenía que retirar a las niñas a las 11, pero la demora del vuelo de Icardi y sus compromisos laborales -debía grabar MasterChef- la llevaron a retirarse antes y evitar cualquier cruce con su ex y con la China. En lo profesional, Wanda decidió poner en pausa las grabaciones del reality culinario tras finalizar el repechaje y retomará recién en enero. Quince días para bajar un cambio, reencontrarse con sus hijos y, una vez más, dejar que las imágenes hablen por ella.