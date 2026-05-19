Wanda Nara ganó el Martín Fierro y dejó una frase explosiva contra La China: "Quiero que mis hijos crezcan en este país"

La noche de los Martín Fierro tuvo glamour, emoción y también un discurso cargado de mensajes entre líneas. Wanda Nara se quedó con el premio a "Mejor conductora" y, fiel a su estilo, aprovechó el escenario para mezclar agradecimientos, confesiones personales y una frase que rápidamente encendió las redes sociales por su aparente destinatario: Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez. "Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso", lanzó Wanda durante su discurso, en una declaración que muchos interpretaron como un claro "palito" para su ex pareja y la actriz, instalados desde hace meses fuera de la Argentina.

Pero eso no fue todo. La conductora también habló de su estado de salud y reivindicó el sistema médico argentino: "Soy una mujer que tiene leucemia, también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales". Visiblemente emocionada y sorprendida por el premio, Wanda arrancó su discurso entre risas nerviosas. "Ay, qué sorpresa. Me quedé helada, ¿no? La verdad que no sé qué decir. Todo lo que tenía para decir lo dije antes", comenzó.

Luego destacó a sus compañeras de terna y aprovechó para dejar un mensaje de superación personal. "Es una terna increíble, con todas mujeres que admiro un montón, cada una en lo suyo". En uno de los tramos más comentados de la noche, recordó sus comienzos y apuntó contra quienes la subestimaron. "A veces, nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que, es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí".

Y agregó: "Este país me dio muchos amores, pero el amor más importante es el amor propio. Yo siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía". La empresaria también agradeció a Telefe por haberle dado la posibilidad de conducir en el prime time y reivindicó el rol de las mujeres trabajadoras. "Gracias por darle la posibilidad a una mujer estar en prime time todas las noches a cargo de un programa tan importante. Hago lo mejor que puedo".

Además, hizo una mención especial a su madre y lanzó una reflexión sobre la maternidad y el trabajo. "Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan, y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos". "Hoy vine acompañada de mi mamá, su sueño siempre fue ser actriz y ella dejó su carrera por nosotras. Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar", sostuvo.

En otro momento del discurso, Wanda también le dedicó palabras a Santiago del Moro. "Gracias, Santi. Vos también fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión, y sé que diste el visto bueno, y lo valoro mucho. Apostaste por mí vos también".