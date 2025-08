Wanda Nara en modo vengadora: asado con los Icardi, pero sin Mauro y con una denuncia bajo el brazo

Wanda Nara no da puntada sin hilo: pasó de unos días de paseo en Europa a aterrizar en Rosario para compartir un fin de semana bien familiar... con la familia de Mauro Icardi. Antes hizo una escala en Buenos Aires para buscar a Francesca e Isabella, las hijas que tiene con el futbolista. Y mientras muchos se preguntaban qué hacía compartiendo asado con los Icardi, lo cierto es que la recibieron con los brazos abiertos: fiesta de 15, foto con el abuelito, parrilla dominguera y sonrisas para todos.

Aunque la verdadera bomba explotó el viernes al mediodía, cuando trascendió que Francesca, la hija mayor de la empresaria, ya no quiere llevar el apellido Icardi. Al aterrizar en Ezeiza, la conductora se encontró con periodistas hambrientos de confirmar el rumor, pero prefirió mantener la calma para obedecer a la Justicia: "Volví porque terminé de hacer todas mis cosas y de eso no se puede hablar", comenzó.

Wanda Nara de fiesta con la familia de Mauro Icardi

Cabe recordar que la Bad Bitch tiene una cautelar que le impide hablar públicamente sobre la situación legal de sus hijas, así como mostrar sus rostros en redes. Lo mismo corre para Mauro, aunque claramente no se mostró muy preocupado, ya que en sus cuentas se lo ve a gusto compartiendo imágenes con los hijos de la China Suárez, a lo "papá luchón".

En Infama, Laura Ubfal explicó que el pedido de Francesca de cambiarse el apellido se habría dado en una charla con la licenciada Matera, del Ministerio Público Tutelar. Y aunque algunos lo tomen como un berrinche infantil, lo cierto es que el apellido no se borra así nomás... a menos que haya motivos de peso, como el abandono o el olvido voluntario. Y si algo le sobra a Wanda, es lengua filosa. Cuando los cronistas le preguntaron qué opinaba de la supuesta decisión de Icardi de donar todo lo que dejó en Turquía —incluyendo pertenencias de sus hijos—, ella respondió con ironía: "En ese caso, soy yo la que las dona si son mis cosas".

Antes de partir a Rosario, terminó la nota como sólo ella puede: "Cuánta gente habla de mí. Marley habla de mí, mi ex habla de mí, la otra chica que está con mi ex habla de mí (en referencia a la China Suárez), a mí no me interesa, yo no hablo de nadie". Y aclaró que la fiesta a la que se dirigía era "exclusivamente familiar", lo que generó aún más revuelo cuando los periodistas entendieron que se refería a la familia Icardi... y no precisamente con Mauro en la mesa.

En la fiesta, Wanda compartió momentos del cumpleaños de 15 con frases como "Lo que te amamos, abuelito", junto a una foto donde aparecen las nenas con el padre del futbolista. También posó con la bisabuela de Francesca e Isabella y en fotos grupales con toda la familia, como si el apellido Icardi no estuviera en juicio público. El domingo, lejos de los rumores de que se autoinvitó, la Bad Bitch se sentó a comer pescado a la parrilla como una más.

Wanda Nara pasó de comer asado con los Icardi a llevar a la Justicia a Mauro Icardi

Con la familia del delantero todo bien, pero con él, ni noticias. Y este lunes, para que no quede duda, se supo que Wanda planea llevar a Icardi a la Justicia por abandono de persona, tras meses sin pagar la prepaga médica de las nenas. La deuda ascendería a unos 7 millones de pesos. Según trascendió, el juez Adrián Hagopian le había ordenado al futbolista que se pusiera al día con los pagos en 24 horas. Spoiler: no lo hizo. Y cuando no hay pagos, hay consecuencias.

La ley argentina indica que Mauro debería abonar, además de la prepaga, la cuota alimentaria de las menores. O sea, doble incumplimiento. Y con Wanda Nara, eso no se pasa por alto: ya estaría preparando la denuncia formal por abandono de persona.