Wanda Nara, Pampita y la China Suárez sirvieron dramas y escándalos a Argentina: L-Gante, Colapinto e Icardi no se salvan

Argentina no conoce de aburrimientos, y si alguien lo duda, los sube y baja emocionales de los últimos días en el mundo de la farándula lo comprueban: desde reproches románticos hasta escándalos dignos de telenovela, el espectáculo no da tregua con protagonistas de las grandes elites como Wanda Nara, Pampita y la China Suárez, hasta un contrato de 10.000 dólares, pasando por la Fórmula 1 con el maravilloso Franco Colapinto.

Primer round: el triángulo del momento

Mientras Wanda Nara apostó a un nuevo romance con L-Gante, su ex marido aterrizó en Argentina tras una lesión en la rodilla. Con la llegada de Mauro Icardi al país, la empresaria aseguró que tenía miedo y ante la duda lo denunció.

Wanda Nara en medio de las exigencias de Mauro Icardi y los reclamos de L-Gante

La Bad Bitch intentó conseguir una perimetral para el deportista, pero el juez la denegó. Y menos mal, por que a los pocos días Wanda se presentó en la propiedad del futbolista para buscar papeles y ropa que necesitaba para un viaje: un desayuno, charlas sin respuestas, peinados y maquillaje marcaron la jornada en la casa de Nordelta con un Mauro que grabó toda la secuencia para mostrar a sus abogados y luego compartirla en redes sociales.

Por su parte, L-Gante puso el grito en el cielo al ver que Wanda compartía con su ex marido y le puso un ultimátum: no viajar a Tailandia con la marca Pandora, donde estarán presente otras figuras reconocida del mundo del espectáculo: Pampita, Julieta Poggio, Zaira Nara, entre otras. Así declinó el contrato de miles de dólares que incluía no sólo el viaje sino todas las comodidades en el exterior.

Wanda Nara se bajó del viaje a Tailandia con Pandora

Yanina Latorre no quedó fuera de la polémica, ya que fue la encargada de contar la verdad detrás del trío amoroso. Y es que Nara anunció su baja del viaje por amenazas de Icardi, sin embargo, desde las palabras de la angelita se supo que fue su novio quien puso los puntos ante el reencuentro.

Segundo round: la mentira menos ciega

En este marco, Wanda Nara el día de ayer grabó el capítulo llamado "El reencuentro" de Love Is Blind, el reality show que invita a probar que el amor es ciego. Si bien Netflix se aleja de la farándula, al traer su formato a Argentina no quedó absuelto de los conflictos mediáticos: Mauricio Zappacosta se encargó de exponer las "ediciones maliciosas" de la productora; mientras se reveló la verdad de otro participante.

Santiago Martínez, quien se enamoró perdidamente de Emily, confesó haber soñado con su nombre por lo que no se distanciaron desde la primer cabina: sin embargo, la realidad es que un taxista que llevó a los jóvenes al recinto donde se grabó los primeros capítulos le reveló que había llevado anteriormente a una participante con ese nombre y que "estaba buena".

Tercer round: amor inesperado

El amor parece estar en territorio argentino. Yanina Latorre expuso la nueva relación de Enzo Fernández con Nicki Nicole, lo que dejó devastada a Valentina Cervantes, la ex del futbolista a quien había dejado por querer "vivir su vida de soltero".

Enzo dejó a Valentina para estar soltero pero en realidad se enamoró de Nicki Nicole

Una usuaria de TikTok expuso el noviazgo de la cantante y el deportista, y fue ella misma quien se encargó de desmentir: "¡Hola Reina! ¡A la fiesta fui con amigos y con la persona que actualmente salgo, que no es conocida, obviamente saludé y hablé con todos los que estaban! ¡Te dejo la info para que te quedes más tranquila! Beso", comentó en el video que aseguraban que estaban juntos. Sin embargo, la panelista de LAM informó, de buena fuente, que se conocieron en octubre y en las últimas semanas profundizaron en su vínculo.

Cuarto round: el desamor entre Duki y Emilia

El mundo de la música se compaginó con la farándula cuando la tercera en discordia entre Emilia Mernes y Mauro Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, compartió los mensajes que intercambió con el trapero.

A partir de esto, Ángel De Brito confirmó la separación de los cantantes; y la oriunda de Nogoyá se mostró con ojos tristes y cara hinchada que demostraron que lloró por largas horas.

¿Junto por contrato? la hipótesis detrás de la foto de Emilia y Duki

Mientras se confirmaba su separación, los jóvenes se mantuvieron en silencio. Luego, con las aguas calmadas, se los vio por Miami comiendo juntos. Si bien eso dio esperanza a los fanáticos, hay quienes notaron el distanciamiento entre ellos a la hora de sacarse fotos.

Según el periodista Juan Etchegoyen a la pareja no le conviene admitir su ruptura "porque hay acuerdos comerciales que es indispensable que sigan siendo pareja. Lo que pasa es que está todo al que es difícil desmentir una verdad tan grande".

Quinto round: la China Suárez a 200km por hora

Si de amor y farándula se trata ella no puede faltar: la China Suárez estuvo en el ojo de la tormenta tras su complicidad con Franco Colapinto, por las calles de España. Si bien la actriz no quiso hablar, y el piloto de la Fórmula 1 mucho menos, los manager de él lo hicieron y catalogaron a la ex Casi Ángeles como un "error".

Al llegar a Argentina, la influencer se mostró soberbia con los periodistas que se acerca a ella y hasta incluso se violentó con el reportero de Intrusos: " Dejá de seguirme, no voy a hablar ", le advirtió mientras simulaba hablar por teléfono para evitar dar declaraciones.

Knock out: Pampita y su "buena onda"

Pampita tampoco quedó alejada de los conflictos mediáticos. El pasado domingo visitó el living de Susana Giménez, dando una de las entrevistas más incómodas de la televisión argentina ya que no quiso contestar muchas de las preguntas.

Durante la semana, la modelo se encargó de exponer la verdad detrás del mano a mano y según su versión había advertido a la producción de Telefe que no hablaría de su separación con Roberto García Moritán. En este marco, y con una sonrisa en el rostro, no remó ni una sola pregunta de la conductora.

Pampita cobró miles de dólares pero no habló absolutamente nada

A partir de esto, en Socios del Espectáculos, Matías Vázquez compartió el motivo del quiebre: "La información que me llegó es que una de las supuestas amantes de Moritán le escribió a Pampita el 20 de septiembre y le mostró pruebas contundentes ", los encuentros con esta mujer habría sido en la casa que compartían junto a su hija Ana, lo que desató la furia de la oriunda de La Pampa.

Mientras en Argentina ocurrió este sin fin de capítulos en el mundo del espectáculo, al otro lado del continente estaban enterrando los restos de Liam Payne: "Dios pobre hombre no puede ser que recién ahora lo estén enterrando. Desde que murió hasta que lo sepultaron se separó Pampita, Wanda sale con L-Gante, la China se cog** a Colapinto y se cayó un edificio entero en la Costa", escribió una usuaria en la plataforma X, ex Twitter.