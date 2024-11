María Becerra confesó qué pasó con Los del Espacio: "No hubo mala intención"

"Me fui mundial", fue la frase que utilizó Rusherking para confirmar su relación con la China Suárez la cual fracasó a los pocos meses. Sin embargo, si hay a alguien que caracteriza aquella frase es a su ex, María Becerra, quien realiza entrevistas y presentaciones internacionales. En las últimas horas, la cantante atacó a su ex grupo de amigos Los del Espacio.

El distanciamiento entre La Nena de Argentina con Emilia, Rusherking, Lit Killah, Tiago PZK, FMK y Duki dio qué hablar durante el último tiempo: ya no se mostraban juntos, ni invitaron a la joven a sus shows; mucho menos fueron parte de los dos sold out de sus shows en el Monumental.

María Becerra reveló que pasó con Los del Espacio

En su última entrevista, Becerra confesó la verdad de por qué sus colegas no estuvieron en la cancha de River. Durante este tiempo se juzgó a Los del Espacio por no apoyar a su amiga; sin embargo fue ella quien directamente no los invitó .

María confesó que no le gusta que sea mal visto que un artista se plante solo en el escenario: "Me da mucha paj* que eso sea mal visto. Literalmente me ha pasado que un artista me diga 'Voy a hacer mi Movistar Arena (...) Creo que lo voy a hacer solo'. Cada uno está en su camino y experiencia", comenzó su descargo la cantante.

Luego, la compositora reconoció que organizó su concierto basándose en su nuevo camino en la música, que era más en solitario; teniendo en cuenta las gráficas que iba a presentar y la historia que quería contar arriba del escenario.

Esto habría causado malestar en algunos artistas, como podría ser el caso de Los Del Espacio, sin embargo esto no le quitó el sueño a la protagonista: "Tal vez tengo ganas de emprender ese camino sola . Mi pequeña obra de teatro y es así, y así fue", explicó.