"Esta vez no se dio": Lautaro Martínez y su publicación tras perder la Final contra España

El delantero Lautaro Martínez, clave en la Semifinal contra Inglaterra con su gol, lamentó la derrota de la Selección argentina en la Final del Mundial 2026 contra España, en la cual no pudo entrar a partir de las lesiones de sus compañeros, que derivaron en cambios tácticos que imposibilitaron su ingreso. "Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio", reconoció el ex Racing Club de Avellaneda en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram con imágenes de él tras la derrota junto a sus a compañeros y de cara a los miles de hinchas argentinos que alentaron desde el MetLife Stadium de New Jersey.

Lautaro Martínez y su publicación tras perder la Final del Mundial 2026 contra España, sin haber entrado a jugar.

"Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO", escribió, así en mayúsculas, el actual artillero del Inter de Milán, quien metió tres goles en la última Copa del Mundo: uno contra Jordania de penal, el último del 3 a 1 de Cuartos de Final contra Suiza y el definitivo en las Semifinales contra Inglaterra.

"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno", sostuvo Lautaro en relación a la decisión táctica que imposibilitó tenerlo en la cancha. Además de las lesiones de Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel, la expulsión de Enzo Fernández por segunda amarilla también complicó su ingreso.

Lionel Messi tras perder la Final del Mundial 2026.

"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que banco desde cada rincón de nuestro país", finalizó el delantero, quien fue uno de los más celebrados del Mundial 2026, en los primeros partidos como titular y luego cuando le tocó ingresar desde el banco de suplentes.

Martínez tiene 28 años y todavía tendrá plenitud futbolística cuando llegue el Mundial 2030, con 32. Su alternancia con Julián Álvarez siempre cumplió un rol de equilibrio en el equipo, aunque es un hecho que ya se demostró que ambos pueden mantenerse juntos dentro de la cancha, como ya demostraron en diferentes partidos.