Milei entre los seis rechazos de la Scaloneta, la eliminación de las PASO y la presión de lo que viene en el Senado

Pasó la fiebre del Mundial 2026 y, con el sabor agridulce del subcampeonato, la realidad política argentina vuelve a ocupar el centro de la escena. En una entrevista explosiva con Luis Majul en LN+, el presidente Javier Milei no se guardó nada: desde la intimidad de las negociaciones fallidas con el plantel de Lionel Scaloni hasta una ofensiva total contra el kirchnerismo y la ratificación de que las PASO tienen los días contados. Con la gestión reactivada tras el parate futbolero, el Gobierno acelera a fondo en el Congreso bajo la batuta de Karina Milei.

A pesar de que el Obelisco se llenó de gente para recibir a los jugadores, no hubo festejos oficiales ni fotos en balcones gubernamentales. Milei reveló que el operativo estuvo listo, pero que el grupo decidió guardarse: "Los jugadores decidieron no hacer festejos. Es un trabajo que se ha estado gestando entre el gobierno nacional, el de la Provincia y la Ciudad. De hecho, a los jugadores se les dio la opción de 6 posibles festejos . Ellos, frente a la tristeza de no haber ganado, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, el más importante de la historia".

Javier y Karina Milei junto a Santilli y Quirno

El presidente de las fuerzas del cielo también habló sobre Lionel Messi que hasta ese momento no había llegado al país pero que ahora acaba de aterrizar en suelo argentino: "A veces es muy difícil entender la naturaleza histórica de lo que han logrado (...) Somos seres humanos y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. No es un momento en el que se siente bien. No hay palabras para describirlo. Es un artista del juego, ha hecho cosas inimaginables. El hincha del fútbol tiene que agradecerle. Respetemos su decisión , es duro saber que estuvieron a un paso, subrayó.

Fiel a su estilo incendiario, Milei aprovechó el cierre del Mundial para pasar facturas políticas. Apuntó contra los sectores que, según él, esperaban un fracaso de la Selección y luego cambiaron el discurso. "Lo hicieron con definiciones muy hirientes y tomaron una posición muy en contra del equipo argentino. Y luego se panquequearon y empezaron a acusar a otros de esas mismas acusaciones. Son psicópatas ", disparó, tildando de "mononeuronales termo" a quienes criticaron al equipo que, incluso, fijó postura sobre la soberanía de las Malvinas ante Inglaterra.

🗣️ "Los jugadores decidieron no hacer festejos frente a la tristeza de no haber ganado"



Javier Milei explicó la coordinación entre Nación, Provincia y Ciudad para la llegada de la selección.



👉 En Majul a las 20 con @majulluis pic.twitter.com/2uLDgNiXed — La Nación Más (@lanacionmas) July 20, 2026

El fin de las PASO: "Un invento de Néstor Kirchner"

En el plano estrictamente político, Milei ratificó que enviará el proyecto para borrar del mapa las primarias: "Mi posición histórica con respecto a las PASO siempre fue que no deberían existir. Fue un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente, cómo diseñar una estrategia electoral, haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos", sentenció Milei, argumentando que saturar al electorado con tantas votaciones solo daña al sistema: "Si usted hace votar 5, 6 veces en un año a la persona, se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor", dijo.

El oficialismo busca avanzar con reformas clave en el Congreso

Mientras el Presidente marca la cancha en los medios, su hermana Karina Milei tomó el mando total de la mesa política en Casa Rosada. Este martes, la secretaria general de la Presidencia reunió a la cúpula oficialista para destrabar la agenda parlamentaria. Bajo su liderazgo, el Gobierno buscará avanzar con una batería de reformas clave en el Senado y Diputados:

Reforma electoral . Eliminación definitiva de las PASO Cambios a la Carta Orgánica del Banco Central . Para profundizar el ordenamiento monetario Inocencia fiscal . Modificaciones impositivas para incentivar inversiones. Ley de inviolabilidad de la propiedad privada . Cuyo tratamiento está previsto para el 6 de agosto. Derogación de la Ley de Zonas Frías . Un punto de tensión con varios gobernadores. Negociaciones con gobernadores aliados . Para blindar el apoyo a las medidas económicas de Luis Caputo.

Luis Caputo

El Mundial terminó y el tiempo de descuento para la política empezó a correr. Con la Scaloneta ya en sus casas, Javier Milei prepara la cancha en el Senado donde el oficialismo busca convertir los goles que necesita para llegar con aire a las legislativas de 2027.