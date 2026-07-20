Orgullo, agradecimiento y futuro: la familia de la Scaloneta defendió a los jugadores en Ezeiza

El ciclo de la Selección argentina de fútbol que comenzó en 2019 de la mano de Lionel Scaloni amenazó con verse interrumpido luego de la dura derrota en la Final del Mundial 2026 contra España y es por eso que, los familiares de los futbolistas que integraron el plantel, salieron a bancar con fuerza a los futbolistas y el cuerpo técnico, en su llegada a la Argentina en el Aeropuerto de Ezeiza. La madre de Leandro Paredes, Myriam Benítez, conmovió a todos con sus lágrimas.

"Estoy super orgullosa. Los amo a cada uno de ellos", sostuvo la madre del mediocampista central de Boca Juniors, ya con lágrimas por el triste desenlace del último torneo disputado. "Leandro estaba triste, pero también contento, porque lo dieron todo", agregó, justo antes de elogiar que "lo mejor que tenemos" es "que no nos damos cuenta de la crítica", en relación a algunos detractores del plantel subcampeón. "Los demás, que sigan hablando", rechazó.

Benítez confirmó una información que corrió en las últimas horas sobre su hijo. "Él tiene una pequeña lesión, pero está bien. Yo sabía lo que significa para mi hijo la Selección argentina y sabía que se iba a reponer justamente para esto", señaló, en una confirmación de la costilla fisurada con la que salió a la cancha Paredes.

La hermana del dueño de la camiseta albiceleste número 5, Bárbara Paredes, también habló con la prensa y defendió a los futbolistas. "Están todos contentos. No esperábamos llegar hasta acá. Haberle ganado a Inglaterra fue un montón. No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros", recordó en relación a la épica victoria sobre Inglaterra en las Semifinales.

Raúl Fernández, papá de Enzo, reconoció que no pudo hablar con él después de la Final y que vio "cansancio en los jugadores". A su vez, destacó estar "orgulloso" como padre, aunque entiende que "estará triste por su expulsión". También fue muy importante otra afirmación que dejó: "Ojalá que Scaloni siga".

"Los chicos lo dejaron todo. Estamos felices. No me extraña lo más mínimo cómo jugó", expresó Leonardo Tagliafico en relación a su hermano Nicolás, quien durante la Final bloqueó por completo a la super estrella rival Lamine Yamal. "Sé que hace mucho que la gente quiere a Nico, pero a partir del partido de ayer parece que ese amor explotó. Creo que demostró la esencia del equipo", sostuvo.

Leonardo Tagliafico bancó a su hermano en la llegada a Ezeiza, tras la derrota en la Final del Mundial 2026 contra España.

También reveló que los futbolistas estaban "tristes" tras la derrota, de acuerdo a lo que le dijo por mensaje su hermano y reconoció su concernimiento por los gestos de dolor que mostró durante el partido su hermano. "Estábamos preocupados, porque no sabíamos si era una lesión importante. Después me di cuenta de que era muscular", confesó. Cuando le preguntaron si cree que llegará al próximo mundial -lo haría con 37 años- contestó: "Ojalá".

Alberto "Beto" Martínez, el papá del "Dibu", también tuvo palabras elogiosas con los subcampeones. "A pesar de lo que ocurrió, me voy con alegría por lo que hicieron estos chicos", consideró el marplatense, tras un partido en el cual su hijo fue protagonista y que amenazaba con ganarlo en los penales de no haberse dado el gol de Ferrán Torres.

Lionel Messi tras perder la Final del Mundial 2026.

Pablo Paz, ex Selección argentina de Francia 1998 y padre del actual subcampeón Nicolás Paz, también habló con la prensa: "La final fue complicada. España fue mejor e hizo mejor partido. Hicimos el partido que tocaba y tuvimos la mala suerte de que nos metan al final. Es un orgullo que Nico forme parte de la Selección argentina", indicó. También dio la palabra Silvina, madre de Lisandro Martínez: "Todos lloramos por ellos, por el lugar al que estos chicos llegaron. Los argentinos somos así, bien futboleros".

Gianluca Simeone, hermano de Giuliano y también futbolista, contó que pudo hablar con el delantero que fue subcampeón del mundo y le dijo que estaba feliz porque el equipo le pudo ganar a Inglaterra y llegar a la Final del mundo. "Estamos contentos por él. Se lo merece. Estuvo trabajando mucho", remarcó.