Wanda Nara en su era zen: así reaccionó a la visita de Mauro Icardi

19 Diciembre de 2025 16:17
Wanda Nara parece estar viviendo un momento de equilibrio y calma en su vida, a pesar de los altibajos que siempre la rodean. La empresaria y conductora, quien recientemente confirmó su relación con Martín Migueles, se mostró serena y en control frente a las últimas noticias que la vinculan a decisiones judiciales sobre sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.
En una improvisada conferencia de prensa en las afueras de Telefe, Wanda dejó en claro su postura zen frente a las versiones que aseguraban que había abandonado llorando las grabaciones de MasterChef Celebrity tras conocer que sus hijas pasarán Navidad en Buenos Aires junto a su padre.
"Estoy acá desde muy temprano, no es que me fui, grabé un comercial, fui la primera en llegar y la última en irme, me parece bárbaro que se dividan las fiestas", aseguró con una sonrisa tranquila acompañada de Migueles que la fue a buscar después de su larguísima jornada laboral.
La conductora también fue enfática al evitar entrar en detalles sobre la decisión judicial: "No hablo de eso yo, no tengo idea y del expediente no hablo hace rato". Fiel a su estilo, Wanda se mostró protectora respecto a la privacidad de sus hijas: "No tengo ganas de que se hagan públicas las actividades de mis hijas, son privadas".
Lejos de los escándalos, Wanda ya tiene planes para la Nochebuena y parece estar lista para disfrutar de las fiestas con los suyos: "Tengo una gran familia y la voy a pasar con Zaira, mi mamá, mi novio, la gente con la que pasé todo el año", confesó, dejando entrever que esta etapa de su vida está marcada por el amor y la compañía de sus seres queridos.
Cuando se le consultó sobre los rumores de nuevos participantes en el repechaje del reality culinario, Wanda respondió con picardía: "¿Ya se enteraron? Hay muchas sorpresas", dijo en referencia a Rusherking -ex novio de su peor enemiga, la China Suárez- y Evelyn Botto.
En cuanto a las polémicas que involucran a su exesposo Mauro Icardi y su abogado Nicolás Payarola, Wanda optó por no entrar en controversias: "No veo nada, no tengo nada para decir". Asimismo, al ser cuestionada sobre las declaraciones de una ex pareja de Migueles, fue categórica: "No hablo por él, ni por ella, ni por nadie... la gente que quedó atrás, quedó atrás".
¡Al fin paz! Wanda Nara parece haber encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional con un maravilloso futuro para 2026 con la propuesta de seguir con MasterChef, conducir Bake Off y hasta una conducción en Italia, el país de sus amores.