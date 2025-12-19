Wanda Nara en su era zen: así reaccionó a la visita de Mauro Icardi

Wanda Nara parece estar viviendo un momento de equilibrio y calma en su vida, a pesar de los altibajos que siempre la rodean. La empresaria y conductora, quien recientemente confirmó su relación con Martín Migueles, se mostró serena y en control frente a las últimas noticias que la vinculan a decisiones judiciales sobre sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

En una improvisada conferencia de prensa en las afueras de Telefe, Wanda dejó en claro su postura zen frente a las versiones que aseguraban que había abandonado llorando las grabaciones de MasterChef Celebrity tras conocer que sus hijas pasarán Navidad en Buenos Aires junto a su padre.

Mauro Icardi pasará unos días con sus hijas Francesca e Isabella

"Estoy acá desde muy temprano, no es que me fui, grabé un comercial, fui la primera en llegar y la última en irme, me parece bárbaro que se dividan las fiestas ", aseguró con una sonrisa tranquila acompañada de Migueles que la fue a buscar después de su larguísima jornada laboral.

La conductora también fue enfática al evitar entrar en detalles sobre la decisión judicial: "No hablo de eso yo, no tengo idea y del expediente no hablo hace rato". Fiel a su estilo, Wanda se mostró protectora respecto a la privacidad de sus hijas: "No tengo ganas de que se hagan públicas las actividades de mis hijas, son privadas".

Lejos de los escándalos, Wanda ya tiene planes para la Nochebuena y parece estar lista para disfrutar de las fiestas con los suyos: "Tengo una gran familia y la voy a pasar con Zaira, mi mamá, mi novio , la gente con la que pasé todo el año", confesó, dejando entrever que esta etapa de su vida está marcada por el amor y la compañía de sus seres queridos.

Cuando se le consultó sobre los rumores de nuevos participantes en el repechaje del reality culinario, Wanda respondió con picardía: "¿Ya se enteraron? Hay muchas sorpresas", dijo en referencia a Rusherking -ex novio de su peor enemiga, la China Suárez- y Evelyn Botto.

En cuanto a las polémicas que involucran a su exesposo Mauro Icardi y su abogado Nicolás Payarola, Wanda optó por no entrar en controversias: "No veo nada, no tengo nada para decir". Asimismo, al ser cuestionada sobre las declaraciones de una ex pareja de Migueles, fue categórica: "No hablo por él, ni por ella, ni por nadie... la gente que quedó atrás, quedó atrás ".

¡Al fin paz! Wanda Nara parece haber encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional con un maravilloso futuro para 2026 con la propuesta de seguir con MasterChef, conducir Bake Off y hasta una conducción en Italia, el país de sus amores.