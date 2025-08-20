Wanda Nara tiró una bomba y demostró que está muy cerca de Icardi: "Hablamos por teléfono"

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo; es que la mediática logró que la Justicia incluyera al delantero del Galatasaray en la lista de deudores alimentarios, un hecho que desató una serie de acusaciones cruzadas y declaraciones incendiarias entre ambas partes.

La decisión judicial, que además fijó un embargo de más de 130 mil dólares contra Icardi , no pasó desapercibida. Wanda utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre la situación y, fiel a su estilo combativo, apuntó directamente contra el futbolista: "Mientras incumplís, yo pago todo con trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos", escribió la empresaria en una historia de Instagram.

Wanda Nara

Además, señaló los gastos del jugador hacia los hijos de su actual pareja, La China Suárez, con quien convive en Turquía: "Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas".

Por otro lado, las abogadas de Icardi no tardaron en responder, presentando un escrito ante la Justicia que cuestiona las acciones de Nara y solicita que el futbolista tenga el mismo derecho a expresarse en redes sociales. Según el documento, Nara habría incumplido la prohibición de publicar información relacionada con la causa en sus redes, lo que podría acarrear una multa millonaria.

El posteo incendiario de Wanda

El escrito legal también acusa a Wanda de haber utilizado fechas importantes, como el Día del Niño y el Día del Padre, para dificultar el acceso de Icardi a sus hijas. En uno de los pasajes más contundentes, las abogadas señalan: "El Día del Padre, Mauro Icardi no pudo ver a sus hijas porque usted una vez más lo impidió, exigiéndoles que las vea en su casa. Pero le recuerdo que el padre tiene un hogar donde recibir a sus hijas, la Casa de los Sueños. Y no tiene por qué verlas en la suya".

Además, el escrito apunta contra Wanda por supuestamente haberse apropiado de una suma cercana a los 7 millones de euros y por percibir ingresos sustanciales provenientes de alquileres de propiedades gananciales: " Le imploramos a la señora Nara que no venga a montar un papel de madre afligida que tiene la necesidad de trabajar. Porque esa es su válida elección. Y desvirtuándola, ofende a cientos de miles de mujeres que tienen la necesidad imperiosa de salir a trabajar para cubrir necesidades primarias", expresa el documento.

Mauro Icardi

Lejos de quedarse callada, Wanda volvió a utilizar sus redes sociales para responder a las acusaciones. En su cuenta de X (antes Twitter), escribió: "Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago". Además, hizo referencia al pedido de las abogadas de Icardi: "Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones. Me gusta ser clara y hablar de frente".

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece lejos de llegar a su fin. Mientras ambos se lanzan dardos envenenados públicos y legales, el foco sigue estando en las niñas que comparten y en cómo resolver esta disputa sin que ellas se vean afectadas. Sin embargo, cada movimiento parece alimentar aún más la tensión entre los protagonistas de este culebrón mediático-judicial que mantiene a toda Argentina expectante.