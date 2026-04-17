Ximena Capristo, durísima contra el documental de Silvina Luna: "Mi marido y yo sabemos la verdad"

Días atrás se confirmó que el entorno de Silvina Luna cumplió uno de sus últimos deseos: producir una serie en la que se relate su proceso clínico y los problemas de salud que atravesó a raíz de una mala praxis. Sin embargo, no todos los que formaron parte de su vida estuvieron de acuerdo con el proyecto.

En este contexto, y aun sin fecha de estreno confirmada, el documental sigue generando repercusiones, no solo por el material inédito que dejó la propia actriz, sino también por las ausencias que llaman la atención. Una de ellas es la de Ximena Capristo, una de sus amigas más cercanas, quien decidió no participar.

En los últimos días salió el adelanto de la serie de Silvina Luna

La explicación de la mediática fue un dardo directo hacia quienes impulsan la producción: " Yo no cartoneo con mi amiga ". Según Capristo, hay intereses económicos de por medio: "La serie es sobre Silvina Luna. Obviamente autoricé a que pasen imágenes mías si querían, pero no quise participar. Uno puede decidir ser parte o no, pero yo no cartoneo", dijo en diálogo con Desayuno Americano.

"Silvina nos consideraba familia y nosotros a ella también. Uno puede elegir estar o no; yo preferí no estar. Jamás, pero jamás, cartoneé con mi amiga", agregó sobre el vínculo que mantenía junto a su marido con la actriz.

Ximena Capristo habló de cómo era la relación con Silvina Luna

La decisión no fue aislada. Otros allegados cercanos también habrían optado por no participar, en medio de versiones que señalan diferencias con la forma en que se está llevando adelante la producción. Algunas voces incluso cuestionaron el proyecto, sugiriendo que podría haber intereses económicos detrás, lo que alimentó aún más la polémica.

Con la serie próxima a estrenarse y el tráiler ya disponible, la ausencia de Capristo y Gustavo Conti generó especulaciones sobre posibles desacuerdos internos. Sin embargo, la propia panelista aclaró que su decisión es estrictamente personal y que mantiene intacto el cariño por Silvina Luna.

Silvina Luna.

"Tengo su foto en un cuadro, le prendo una velita y le rezo como a la gente que falleció y yo amaba, como mi mamá", confesó, al describir el modo íntimo en que recuerda a su amiga y cómo la mantiene presente en sus rituales cotidianos.

"Los demás pueden decir lo que quieran. Mi marido, Silvina y yo sabemos la verdad. Ella tenía ganas de hacer la serie y contar todo; con ella en vida hubiera aceptado si me lo pedía, pero ella no está y decido yo", expresó, dejando en claro que su determinación no es negociable.

💣 POLÉMICA CON LA SERIE DE SILVINA LUNA: LA PALABRA DE XIMENA CAPRISTO



🗨️"Fue muy duro ver el trailer"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/XxdYmXC5Me — América TV (@AmericaTV) April 17, 2026

Mientras tanto, la serie que promete mostrar el lado más íntimo y crudo de la vida de Silvina Luna continúa en desarrollo, rodeada de expectativa, pero también de tensiones. Y en ese escenario, la ausencia de Ximena Capristo no pasa desapercibida: más que un faltazo, se convirtió en una toma de posición.