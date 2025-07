"Ya desarrollé el lóbulo frontal": el mea culpa de Yamil Safdie y el cruce buena onda con La Sole tras sus violentos posteos

Las viejas generaciones que no atravesaron su juventud dentro del expuesto mundo de las redes sociales tendrán una ventaja en relación a quienes sí lo hicieron: el olvido. Por otro lado, los jóvenes que compartieron sus reflexiones en los años más duros de su crecimiento tendrán siempre una sombra que los acompañe: la de sus tuits. Esta reflexión bien podría graficar la polémica por los posteos que hacía en su momento la cantante Yami Safdie sobre Soledad Pastorutti, quien ahora la acogió como coach en su equipo de La Voz Argentina.

No sólo eso. En el marco del reality, la diva del folklore nacional compartió escenario con la revelación artística de este año para interpretar juntas la canción "Alma, corazón y vida". La versión fue compartida por Pastorutti en sus redes sociales, en donde difundió las plataformas donde escucharla. Allí además agradeció a su partener por la experiencia. "Gracias, Yami. Por sumarte con tanta dulzura y emoción", le dedicó.

Yami Safdie elogió a Soledad Pastorutti tras las filtraciones de agresiones en el pasado.

La respuesta de la joven no se dejó esperar. "Pocas personas tan talentosas, generosas y humildes como vos. Un placer compartir este temazo", escribió Safdie. El cruce de elogios entre ambas llegó en un momento tenso, tras las repercusiones de los posteos que la revelación musical hizo durante su adolescencia. Un contenido altamente repudiable con cargas fuertes de racismo, gordofobia y ataques directos contra su colega.

"Tremenda torta la Sole. Cómo le debe gustar que le abaniquen la empanada a pedos", escribió una mañana de junio de 2018, cuando ya tenía 19 años. Antes, en una versión mucho más puber de ella en 2012, había lanzado el emblemático tuit por el cual se intentó cancelarla: "Odio a la Sole, ¿se los dije? Iván tendría que ganar".

Soledad Pastorutti se tomó con humor las críticas de la adolescencia de Yami Safdie.

"Cómo la odio a la Sole loco", escribió Safdie en los últimos días y de forma irónica, como una señal de autocrítica ante tantas filtraciones en su contra. "Ódiame por piedad yo te lo pido, ódiame sin medidas ni clemencias, odio quiero más que indiferencias, porque el rencor duele menos que el olvido", fue la respuesta que hizo Pastorutti al post, para demostrar la buena onda que manejan en la actualidad con la joven de 27 años.

Entre los polémicos posteos de Safdie hay muchos que, si bien no se encarnizan con alguna minoría en particular, la exponen en cuestiones íntimas vinculadas a su despertar sexual de cuando era una adolescente y, como se evidencia, necesitaba reafirmar gustos y deseos en sus publicaciones.

La autocrítica de Yami Safdie tras las filtraciones de posteos contra Soledad Pastorutti en su adolescencia.

"Soy re putita y me gusta la pija", "soy tan puta que puta puta puta trola" y "me encantan las pijas sin prepucio", son un ejemplo de este tipo de posteos. La aclaración es importante en el marco de la última publicación que hizo Safdie en X, en el cual pidió perdón sin esquivar las balas: "No, bueno. Obvio que era pelotudisisisíma a los 15 años. Por suerte ya desarrollé el lóbulo frontal. Igual sigo siendo re putita y todo eso", bromeó.