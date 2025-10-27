"Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas": Lowrdez agradeció el apoyo de sus fans, pero también expuso su enojo

La cantante Lourdes Fernández, también conocida por su nombre artístico de Lowrdez, agradeció el apoyo de su público tras su recuperación de manos de su ex pareja Leandro García Gómez, detenido tras la confirmación de que la tenía apresada y drogada en su domicilio. Al mismo tiempo, dejó entender que la intromisión en su vida íntima por parte de sus amigas no le gusta. Días atrás, todo había sido otro mucho más contenedor en sus comunicaciones hacia las redes sociales.

"Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene", señaló Lowrdez en un video que subió a sus redes sociales.

Los ensayos son por la vuelta de Bandana, la banda de música que la coronó tras su participación en el reality Popstars, la cual está prevista para noviembre y que, a su vez, fue la principal razón de alerta acerca de que no estaba bien la cantante, a partir de los sucesivos faltazos a los ensayos.

"Por otro lado, sé que pasaron cosas. Bueno, nada. Yo siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas", deslizó en otro momento del video la ex Bandana. Ya Lissa Vera, otra de las integrantes de la banda, había charlado con los medios y había confesado que sabía que su amiga se iba a enojar por la denuncia que hizo. Si bien esto todavía no se materializó, se sabe que Lourdes no volvió a hablarle.

Imputaron a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández

"Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Gran Rex. No es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer. Así que, bueno, espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando, haciendo esa previa hermosa que va a ser la del 23 de noviembre, donde nos vamos a ver todas juntas arriba del escenario", prometió al final de su nuevo video.

Días antes había dejado una publicación, una vez que se recuperó del yugo de su ex, en la que se mostró rodeada del amor de su gente y dejó un largo mensaje. "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez", explicó allí.