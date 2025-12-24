Bancos, hospitales y recolección de residuos: cómo funcionarán los servicios públicos y el transporte el 24 y 25 de diciembre

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar Nochebuena y Navidad con un cronograma especial de servicios públicos. Si bien la mayoría de las prestaciones se mantendrán operativas, habrá cambios en horarios y frecuencias que conviene tener en cuenta para organizar traslados, trámites y actividades durante ambas jornadas festivas. En materia de transporte, los colectivos funcionarán el 24 de diciembre con cronograma de fin de semana, lo que implica una menor frecuencia respecto de un día hábil. El 25 de diciembre circularán con esquema de feriado, con tiempos de espera aún mayores.

En el caso de los trenes, la línea Belgrano Sur operará este miércoles con horario de sábado. Las líneas Mitre, Roca y Sarmiento funcionarán el 24 con esquema similar y el 25 lo harán como domingos y feriados. La excepción será la línea San Martín, que en Nochebuena mantendrá el cronograma de día hábil. Respecto al subte, el Gobierno porteño informó que el 24 de diciembre todas las líneas finalizarán su servicio antes de las 22. En la línea A, el último tren desde San Pedrito saldrá a las 21.06 y desde Plaza de Mayo-Casa Rosada a las 21.32. En la línea B, el último servicio desde Rosas será a las 21.02 y desde Leandro N. Alem a las 21.32.

La línea C tendrá su último arribo a Retiro a las 21.35 y a Constitución a las 21.48. En la línea D, el último tren llegará a Catedral a las 21.07 y a Congreso de Tucumán a las 21.38. La línea E finalizará a las 21.00 en Retiro y a las 21.32 en Plaza de los Virreyes-Eva Perón. En tanto, la línea H tendrá su último servicio desde Hospitales a Facultad de Derecho a las 21.54 y desde Facultad de Derecho a Hospitales a las 21.32. El 25 de diciembre, tanto el subte como el Premetro funcionarán con horario de feriado.

El Premetro también tendrá horarios reducidos el 24. El último servicio desde Intendente Saguier hacia Centro Cívico será a las 21.07 y en sentido inverso a las 21.38. Hacia General Savio saldrá a las 20.55 y el regreso será a las 21.27. En cuanto a la salud, todos los hospitales de la Ciudad contarán con guardias y áreas críticas las 24 horas. Sin embargo, los consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) permanecerán cerrados ambos días. El área de educación no tendrá actividad: los establecimientos escolares y sus dependencias administrativas estarán cerrados ambos días.

En la administración pública, la AGIP, la Dirección General de Rentas y las sedes comunales no atenderán al público durante el 24 y el 25 de diciembre. El Registro Civil será la excepción, ya que el miércoles 24 abrirá únicamente de 8 a 12 horas. La recolección de residuos no se realizará durante la noche del 24 de diciembre, pero retomará su funcionamiento habitual el día 25. En relación con el estacionamiento, la Ciudad permitirá estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente está prohibido de lunes a viernes entre las 7 y las 21 horas. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia ninguno de los dos días.

Los bancos tampoco atenderán al público, ya que el Banco Central de la República Argentina dispuso asueto para el personal los días 24 y 31 de diciembre, medida a la que adhieren las entidades financieras y cambiarias de todo el país. Por último, en materia de controles, el Gobierno porteño reforzará los operativos durante la noche del 24 de diciembre, con la instalación de 30 puestos adicionales de control de alcoholemia en distintos puntos de la Ciudad. Con este esquema especial, las autoridades recomiendan planificar con anticipación los traslados y actividades, especialmente durante la noche de Nochebuena y la jornada de Navidad.