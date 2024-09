Yanina Latorre contó que recibió "amenazas" de Pampita: "Me puteó de arriba a abajo"

Carolina "Pampita" Ardohain lo niega e, incluso, comparte fotos donde se la ve junto a Roberto García Moritán mimosos y a los besos en un cumpleaños. Sin embargo, las versiones de crisis con el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires no cesan. Todo comenzó cuando Daniel Gómez Rinaldi contó en Implacables que el funcionario estuvo durmiendo fuera de la casa que comparte con la modelo. "Roberto estuvo parando un par de noches en un hotel de Recoleta", contó.

El navegador no soporta este contenido.

En ese momento, Lucas Bertero dio detalles del supuesto conflicto que se originó en la pareja y reveló que todo nació porque Pampita no soportaría el tiempo que su marido pasa fuera de su casa debido al trabajo. "No se olviden que él tiene como un horizonte una carrera política. Eso a Pampita al principio le entusiasmaba, pero parece que también le quita mucho tiempo para la familia", informó el panelista. Lo cierto es que en LAM tocaron el tema y en este contexto, Yanina Latorre reveló que recibió amenazas de parte de la ex jurado del Bailando por un sueño. "Me puteó de arriba a abajo, me mandó amenazas. Es largo el mensaje", sostuvo la panelista.

Mientras trataban el tema en el ciclo de América TV, Ángel de Brito afirmó que era la propia Pampita la que dejaba "correr el tema" porque todavía no había salido a negarlo públicamente ni siquiera con un tuit. "Pampita cuando quiere aclarar algo, en 30 segundos lo desactiva si es mentira. Ahora, si está peleada o pasa algo, es probable que esté tomándose sus tiempos para hablar públicamente. No va a salir a decir que está todo bárbaro si está todo mal. Prefiere no contestar para no mentir", dijo. En ese momento, Yanina tomó la palabra y aclaró: "Pampita cuando es no... Hace poco pasó lo de un tweet, que decían algo de ella y no sé qué, y me puteó a mí".

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán desmienten su crisis

Para graficar que la modelo "te salta" a la yugular cuando se dicen mentiras sobre ella, agregó: "Acá (en LAM) se había hablado y yo no lo había dicho, encima. Ella te salta con 'no no, es un rumor, es un rumor'. Fueron amenazas. No le contesté porque si le contestaba nos mandábamos a la mierda". Además, Yanina leyó un pequeño fragmento del mensaje que Pampita le había enviado en aquella oportunidad: "Ese cuando el río suena lo pusiste para colgarte del falso rumor. ¿A vos te parece raro salir a desmentir una crisis que no existe? Lo raro es que me estés tirando mierda de nuevo", decía parte del mensaje que la morocha le mandó a la panelista.

Marcia Frisciotti sale en defensa de Pampita y desmiente los rumores de crisis matrimonial

De todas maneras, la mujer de Diego Latorre insistió una y mil veces que ella no había sido la autora de los rumores que habían molestado a la modelo y aclaró que decidió no contestarle en aquella oportunidad para no "mandarla a la mierd...". "Yo no había dicho nada, encima. Me puteó de arriba a abajo, me mandó amenazas. Es largo el mensaje", sentenció. Cabe destacar que en medio de los rumores de crisis con García Moritán, Marcia Frisciotti, @gossipeame en las redes sociales, compartió un video de la pareja donde se los muy mimosos. "Me preguntan si Pampita y Robert están en crisis.... NOOO! Mírenlos a full en un cumpleaños", escribió junto a las imágenes.