Yanina Latorre respaldó a Nico Occhiato tras los despidos: "Una empresa no es un grupo de amigos"

Luego de que se filtrara que Florencia Peña evalúa realizar una demanda laboral a Luzu TV, tras el despido impulsivo de Nicolás Occhiato por la fake news que soltaron al aire de su programa El Show del Verano sobre Jorge Messi, la periodista Yanina Latorre tomó partido por el empresario, al respaldarlo en la decisión de despedir a la actriz y a las dos productoras que le informaron en vivo sobre la noticia falsa.

"Hay un punto. Una empresa no es un grupo de amigos. Somos un grupo de amigos cuando estamos al aire, los quiero mucho, nos llevamos bien, tomamos café, pero cuando uno hace las cagadas", sostuvo Latorre, en relación a que los errores de la producción y de Peña avalarían, al menos desde su punto de vista, un despido justificado del canal de streaming.

"Si no el empresario está obligado a tener el empleado toda la vida. Vos tenés que cuidar el laburo. Cuando te mandás una cagada, algún tipo de sanción vas a tener. Después podemos debatir si era echarlos, suspenderlos, o explicarles. Hay que ver qué niveles de cagadas se habían mandado", reflexionó Latorre, al aire de su programa en FM El Observador.

La conductora intentó relativizar la decisión de Occhiato, días después de haberle dado lugar a Peña para que realice su descargo principal en su programa televisivo SQP, que va durante las tardes de la semana en América TV. "Cuando está todo bien somos todos amigos. Mientras yo rinda y mida acá me voy a quedar, el día que me baje el rating y no mida más me van a rajar", explicó.

Florencia Peña pidió perdón entre lágrimas por el error que cometió al aire de Luzu TV.

"El otro día me decía (Adrián) Pallares 'que no venda que es un grupo de amigos al aire'", recordó Latorre sobre un contrapunto que mantuvo con el periodista de espectáculos. "Sí, porque al aire trabajan de ser un grupo de amigos, pero no van a tomar mate: todos cobran un sueldo", respondió contra ese argumento.

La panelista de LAM insistió con que quizás el despido no fue la acción más correcta, ya que también se podía apelar a una suspensión, aunque al mismo tiempo fue contundente en el respaldo a Occhiato. "Yo prefiero sacarme de encima a tres ineptos y que no me cancele (Lionel) Messi. Las cuentas dan fácil. Él es empresario", confirmó.