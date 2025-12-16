Yanina y Maru, frente a frente: tregua televisiva, cuchillos afilados y una pelea que no se apaga

El cruce más esperado de MasterChef Celebrity no fue por una receta mal ejecutada ni por un plato crudo, sino por una historia personal que arrastra décadas. Yanina Latorre y Maru Botana volvieron a verse las caras en el reality de Telefe, después de años de declaraciones cruzadas, versiones irreconciliables y un conflicto que nació en la adolescencia y nunca terminó de cerrarse. Lejos de un estallido televisivo, Yanina se encargó de bajar expectativas, aunque sin desactivar la tensión. "Contra todos los pronósticos, no me agarré con Maru Botana", lanzó con ironía desde su programa, dejando en claro que el encuentro existió.

Sin embargo, aclaró que no fue el show explosivo que muchos imaginaban. Eso sí: tampoco fue un trámite inocente. Según relató la conductora de América TV, el intercambio fue breve pero cargado de significado. "No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva", contó, en referencia al rol de Botana como jurado circunstancial. Yanina aclaró que no fue con ánimo de reabrir viejas heridas, aunque tampoco dejó pasar ciertas situaciones incómodas. "Hubo comentarios que le contesté", resumió, fiel a su estilo frontal.

El trasfondo del conflicto volvió a sobrevolar el estudio. Yanina sostiene desde hace años que, cuando compartían la universidad, sufrió hostigamientos que la marcaron profundamente. Maru Botana, en cambio, siempre negó esa versión y llegó a calificarla públicamente como una mentira. Dos relatos opuestos que, incluso décadas después, siguen chocando sin punto de conciliación. Uno de los aspectos que más le llamó la atención a Yanina fue la actitud distante de la pastelera. "Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara", disparó, dejando flotando la idea de que el conflicto jamás se habló cara a cara.

Para la panelista de LAM, esa falta de confrontación directa alimentó una grieta que nunca se cerró. En lo estrictamente culinario, Yanina reconoció profesionalismo. "Ella me hizo una buena devolución", admitió, marcando que, al menos en ese plano, Botana cumplió con su rol. Incluso reveló un gesto inesperado al final de la grabación: "Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso". Pero la tregua duró lo que dura una toma. "Yo ni en pedo te voy a saludar", remató, dejando en claro que no hubo reconciliación real. Como si faltara picante, Yanina también sembró dudas sobre las intenciones detrás del perfil conciliador de Maru.

Maru Botana

En ese sentido, deslizó: "Por ahí dio vuelta la página, como ella dice. O quiere agarrar un programa o quiere prensa". De esta manera, Latorre sugirió que el timing del acercamiento no sería casual. Para ella, el conflicto nunca fue un tema mediático, sino una herida personal que reaparece cada vez que su versión es puesta en duda. Así, el reencuentro en MasterChef Celebrity terminó siendo una tregua obligada por el formato y las cámaras, más que un cierre definitivo. No hubo gritos ni escándalo al aire, pero sí una tensión latente, silenciosa y cargada de historia. Entre platos, jurados y sonrisas medidas, quedó claro que la pelea está lejos de cocinarse a fuego lento.