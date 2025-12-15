Momi Giardina aclaró por qué bardeó a Anacleta Chicle: "Actué impulsivamente"

Momi Giardina se disculpó con su par Anacleta Chicle luego de haberla criticado por el gesto de una felación que hizo la de Blender cuando su colega de Luzu TV se llevó el Martín Fierro a mejor humorista. Horas antes había bajado del escenario y le habían mostrado el video del momento y allí se defendió de lo que entendió de la situación.

"Cuando me muestran esa nota, que yo acababa de bajar de ganarme el premio, obviamente me puse mal, actué impulsivamente y dije 'si hace humor con eso es lógico que lo pierda'", se sinceró Giardina. " Qué picante. No sabía lo que habías dicho ", señaló el conductor Nico Occhiato. "Yo estaba enojada. Entre mujeres hacer cosas para hacer sentir mal no me gustó", reconoció.

Según su jefe, "el periodista la fue a pinchar". Aunque la pareja de él, Flor Jazmín Peña, saltó en su defensa enseguida. "Tiene todo el sentido. Con lo que le cuesta a una mujer ser reconocida y que no sea reconocida a través de, precisamente, petear a un tipo y lograr algo. Obvio que va a reaccionar así", disparó.

El pedido de disculpas llegó porque tras la respuesta "picante" que brindó Giardina, hubo una aclaración por parte de Anacleta. "Yo estuve enojada y después ella me mandó un mensaje de que no fue hacia mí, que fue un chiste, que ella es así de border, que cuando ganó Angelita también se levantó y se fue con una humorada ácida", explicó.

El momento en que Momi Giardina sube a buscar su Martín Fierro y Anacleta Chicle hace el gesto de una felación.

"Te pido disculpas, Anacleta. Que también por ahí yo me enojé en ese momento, pero fue un acto de impulso de un momento en el que estás bien y vienen a hacerte algo", se justificó la ganadora del premio. Cuando pidió disculpas, Giardina se refirió al gesto como que "se lavaba los dientes" como para que no sea tan soez el término, pero sus compañeros se rieron de cómo repitió el ademán y lo hizo al revés del sentido con el que se llevaba la mano a la boca.

Ayer fue la entrega de los Martín Fierro de Streaming. En una contienda en la que Olga se llevó 9 premios y Luzu TV 8, lo que más se destacó fue el galardón de Oro que se llevó la transmisión de 21 días que hizo el CONICET desde el cañón que está a 300 kilómetros de Mar del Plata, que tuvo picos de 70 mil espectadores en simultáneo.