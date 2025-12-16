La Reini, Pettinato y una guerra de chats, acusaciones y descargos públicos: "Voy a seguir contando cosas porque él es violento"

La historia entre Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato sumó un nuevo capítulo explosivo y promete seguir dando tela para cortar. Lo que empezó como un romance bajo perfil terminó convertido en un escándalo mediático a cielo abierto, con chats filtrados, acusaciones cruzadas, pases de factura en televisión y un pedido desesperado para que "no le arruinen la carrera" al humorista. "Estoy bárbara de haberme sacado un peso de encima que me arruinó el año", disparó sin vueltas La Reini en diálogo con A la tarde, dejando en claro que el vínculo quedó definitivamente atrás. La influencer no se guardó nada y definió la relación como "súper tormentosa", al tiempo que aseguró sentirse aliviada tras el final. "Hablamos por teléfono y nos bloqueamos. Es una relación terminada y me lo saqué de encima", remarcó.

Pero la bomba no terminó ahí. Gonet adelantó que podría seguir ventilando intimidades y lanzó una frase que encendió todas las alarmas: "Voy a seguir contando cosas porque él es violento". Además, apuntó contra Tamara Pettinato, quien salió a defender a su hermano: "De Tamara ni idea. No sé por qué se mete". En un giro autocrítico, Sofía también reconoció su parte de responsabilidad en el conflicto. "Yo tengo un problema de ira y utilizo mis herramientas, las redes. A veces me voy de mambo", admitió, aunque aclaró que la violencia fue "por parte de los dos" y que ella la pasó "muy mal durante todo el año".

Y como buena influencer, dejó la puerta abierta a futuras revelaciones: "Alguna vez, si quiero, voy a hacer un TikTok". Mientras tanto, el detrás de escena salió a la luz en SQP, donde Yanina Latorre aportó más detalles picantes. "La Reini me dijo lo siguiente. No se arrepiente de nada, no le importa. Estaba de novia con Homero Pettinato, en secreto", contó. Según la panelista, ambos habían decidido ocultar la relación porque "el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella". Incluso habló de un acuerdo de monogamia y de una convivencia económica desigual: "Ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no".

El estallido definitivo llegó el sábado, cuando Sofía publicó chats privados tras enterarse de que Pettinato había ido a un recital con una amiga y, según versiones que circularon en redes, habría sido visto "a los besos". Cansado de quedar como el villano de la historia, Homero decidió dar su versión en Instagram y expuso su propio calvario. "Bueno... otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo a una banda y dijeron que estuve a los besos. No estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo", arrancó el conductor de Olga.

Los chats que filtró "La Reini" para exponer a Homero Pettinato

Luego explicó el tono de sus mensajes y reveló insultos que, según él, recibía cuando ella se enojaba: "Me dice las peores cosas: 'no vales dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento'". A pesar de todo, Pettinato sorprendió al confesar que aún tiene sentimientos por su ex. "Yo sinceramente la sigo amando y soporté de todo. Todo tipo de manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas", relató, con crudeza.

También pidió disculpas públicas y expresó su mayor temor: "Hoy me veo de nuevo ante otro escrache público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo". Entre lágrimas, Homero explicó por qué decidió hacer públicos los chats: "Publico todo esto para que me crean y lo que estuve viviendo". Y cerró con una frase que resume el clima del escándalo: miedo, exposición y una relación rota que ya no se discute en privado, sino frente a miles de seguidores. Por ahora, La Reini y Pettinato parecen haber escrito el punto final, pero con amenazas de nuevos TikToks, más capturas y descargos emocionales, todo indica que esta historia todavía tiene varios episodios más.