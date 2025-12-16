Nuevo recambio en el organismo recaudador: el Gobierno mueve fichas en ARCA en pleno cierre fiscal

El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo cambio en la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de recaudar impuestos nacionales y controlar el comercio exterior. A través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Juan Alberto Pazo como director ejecutivo y se designó en su lugar a Andrés Edgardo Vázquez, hasta ahora titular de la Dirección General Impositiva (DGI), con efecto a partir del jueves 18 de diciembre. La norma, firmada por el propio Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, formaliza un recambio que se produce en un momento particularmente sensible: el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas, cuando se intensifica tanto la actividad impositiva como el movimiento aduanero. Pese a ese contexto, el Ejecutivo volvió a introducir cambios en un área estratégica, mientras insiste en un discurso de "orden" y "previsibilidad" que choca con la rotación constante de funcionarios.

Juan Pazo, titular de ARCA, ha presentado la renuncia a su cargo con el fin de volver al sector privado.

A lo largo de estos dos años de gestión, Juan ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico, agregando valor en cada uno de los puestos en que se ha desempeñado.... — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 16, 2025

Según el texto oficial, el decreto "acepta las renuncias" de Pazo al frente de ARCA y de Vázquez a la DGI, ambas a partir del 18 de diciembre, y designa al segundo como nuevo director ejecutivo "para completar un período de ley". La norma también incluye el habitual agradecimiento a los funcionarios salientes "por los servicios prestados", una fórmula que se repite incluso en gestiones marcadas por fuertes cuestionamientos sociales al rumbo económico.

Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA.

Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión.

Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 16, 2025

Desde el Ministerio de Economía se esforzaron por mostrar la salida de Pazo como una decisión voluntaria y sin conflictos internos. El propio Caputo lo despidió con elogios públicos y afirmó que el ahora exdirector de ARCA vuelve al sector privado, aunque "seguirá colaborando con el ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina". En ese tono, el jefe del Palacio de Hacienda destacó: "Su honestidad, su profesionalismo y su capacidad de ejecución son extraordinarias", y cerró su mensaje con una frase cargada de cercanía política: "Te vamos a extrañar, Juan".

Durante su gestión, el Gobierno resaltó una serie de reformas impulsadas en el organismo recaudador, como la "simplificación de regímenes informativos", la implementación del "IVA Simple", el "Régimen Simplificado de Ganancias" y el impulso del "Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal", incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. Sin embargo, detrás de ese listado de medidas, persisten los interrogantes sobre el impacto real de estas políticas en un contexto de fuerte recesión, caída del consumo y licuación de ingresos fiscales, que golpean de lleno la capacidad del Estado para financiar políticas públicas.

Comunicado del Ministerio de Economía

El Ministerio también subrayó que la llegada de Andrés Vázquez "representa la continuidad de las políticas del presidente Milei y del ministro Caputo en materia tributaria y aduanera". Vázquez es profesor de Finanzas y Derecho Tributario y había asumido la conducción de la DGI en octubre de 2024, en el marco de la disolución de la AFIP y su reemplazo por ARCA, una de las reformas estructurales más profundas del esquema recaudatorio nacional impulsadas por el actual gobierno.

El perfil del nuevo titular refuerza la idea de una conducción alineada sin fisuras con el programa económico libertario, que prioriza la reducción del rol del Estado y la flexibilización de controles, incluso en áreas históricamente sensibles como la fiscalización impositiva y aduanera. No es un dato menor que el recambio se produzca tras poco más de un año de gestión de Pazo, quien había llegado a ARCA luego del desplazamiento de Florencia Misrahi por decisión directa de Milei.