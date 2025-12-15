Más tóxica que todos, Laura Ubfal le dio el peor consejo a Homero Pettinato sobre La Reini: "Habla bajito"

Homero Pettinato viene de estar en el ojo de la tormenta por unos comentarios machistas que le hizo a su ex pareja Sofía "La Reini" Gonet tras un reproche de ella por haberlo visto con una amiga de él en un recital. Tras la exposición debieron compartir evento el la entrega de los Martín Fierro de Streaming y, en ese contexto, el miembro de Olga confesó que la periodista de espectáculos Laura Ubfal le dejó un contundente consejo: "Llevala a juicio".

"La mejor de todas es ayer, mitad de evento, se me acerca Laura Ubfal, que le mando un beso, y me dice: ' llevala a juicio '", comenzó a narrar Pettinato al aire de Soñé que volaba, el programa que conduce Migue Granados. "Yo pensé que me iba a decir lo que me dice todo el mundo: 'cortala, ya está, se terminó esa relación tóxica. Sos un tóxico vos, es una tóxica ella, se terminó flaco'. No, no, no. Vino y dijo: 'llevala a juicio'", repitió.

Entre las risas que generó la imitación que el hijo de Roberto Pettinato hizo de Ubfal, el conductor de la tira matutina de Olga pidió que repita las palabras, "Protegete", soltó Homero mientras todos reían por los cambios de tono de su personificación. "Ella sabe por qué habla bajito y por qué habla alto. No sé. Cerca estaba Ángel (De Brito). Había otras mesas que capaz se podían alimentar de eso, ni idea.

La sensación burlona de la interpretación del hermano de Tamara Pettinato generó que Granados pida una tercera vez el número que hacía su compañero. "¿Cómo te dijo?", reclamó. "Escuchame una cosa y te lo voy a decir, ¿eh? Llevala a juicio", cerró Homero entre risas. La noche anterior había tenido que cruzarse, además de con Ubfal, con su ex Gonet, con quien en los últimos días había estallado un nuevo conflicto público.

Sofi Gonet, más conocida como "La Reini"

En los chats que expuso "La Reini", Pettinato lanzaba cosas como: "Por lo menos no chupo pij* en el Four Season para pagarme los viajes". Luego hasta se justificó de su acción y rechazó la reacción en su contra. "Es porque ella me dijo: 'Me estoy cogiendo un millonario'. Porque me dice las peores cosas: 'Me estoy garchando a tal o me voy a cog** a este, no valés dos mangos, drogadicto de mierda, falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda", enumeró.

"Hoy me veo ante otro escracho público que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo. La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Pregúntenle a cualquier expareja mía, nunca tuve peleas, nunca maltraté y banqué todo de ella", aseguró Pettinato ante las acusaciones en su contra a partir de los mensajes expuestos.

Homero Pettinato continúa en el canal de streaming Olga.

En los chats, además de decirle "mala persona", Homero Pettinato dejó otros improperios muy fuertes: "Te pasas laburando de mierd** que a nadie le importan y te crees Angelina Jolie"; "Nunca saliste de Vinicius, gato cascotesdo, te detesto" y "¿Quién mierda te creés que sos para decirme tantas cosas?".